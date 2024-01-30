Звериный оскал информационной войны.

Идеолог «цветных революций» Шарп впервые опробовал свои так называемые методички при отделении Прибалтики от СССР в 1991 году. Необходимо отметить, что Шарп не принимал личного участия в практических действиях своих последователей, за редкими исключениями. В частности, в 1990-1991 годах он читал лекции в Академии наук СССР, на которых присутствовали представители Прибалтики, обучавшиеся у «специалиста» методам борьбы за отделение республик. Затем он посещал Прибалтику, где консультировал победивших на выборах политиков, которые стремились к независимости прибалтийских стран от СССР.

Таким образом, к развалу Великой державы приложил руку гражданин США, работающий на американские спецслужбы. В свою очередь, крах СССР послужил началом информационной войны уже против России и стран бывшего соцлагеря.

В 90-е годы Интернет только начинал развиваться, поэтому в организации государственных переворотов в странах, попадающих в зону интересов США, участвовали представители госдепа, руководившие лично или через обученных посредников действиями «угнетенного гражданского общества». Возможности социальных сетей оценят чуть позже, но уж как оценят…

Вернемся к «методичкам». Для оппозиции и «угнетенных масс», ведущих так называемую «ненасильственную борьбу» на деньги амерканских налогоплательщиков, есть в распоряжении целый арсенал «ненасильственного оружия». Однако, как показала практика, «цветные революции» гораздо быстрее достигают поставленных целей, если в ходе «ненасильственной борьбы» появляется «сакральная» жертва. Между тем, эти методы для неподготовленного человека не заметны, но они постоянно присутствуют в информационном поле и распространяются через СМИ, аффелированые с американским режимом.

Необходимо отметить, что после событий 2020 года, информационная война в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации разгорелась с новой силой. Давайте рассмотрим несколько примеров. Что значит для обычного гражданина нарушение воздушного пространства или Государственной границы Республики Беларусь?

Случайность, ошибка, мелочь, думает непосвященный человек. Но на самом деле, это вмешательство, целенаправленное воздействие, которое может иметь серьезные последствия и оказывать влияние на безопасность и стабильность в стране.

Поясним, нарушение воздушного пространства Беларуси польскими и литовскими летательными аппаратами, пересечение границы литовскими и украинскими военнослужащими, которые были зафиксированы за последнее время классифицируются согласно методов Шарпа, как «ненасильственные воздушные полеты в зону, контролируемую оппонентом и ненасильственное вхождение в запретную зону (пересечение черты)». Необходимо понимать, что действия властей Польши, Литвы и Украины, которые управляются из США – это интервенция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Приведенный пример, показывает, что против Беларуси развязана информационная война, которая ведется соседними недружественными странами, не говоря уже о подготовке соответствующих отрядов из числа мигрировавших белорусов, готовых воевать против собственной страны.

В отношении России ведется широкомасштабная информационная кампания. Характерными примерами являются:

разжигание межнациональной розни путем использования этнических группировок для запугивания и избиения мирного населения, создание иллюзии о повсеместном характере таких действии. К примеру, нападения в Белгороде, которые возглавлялись якобы выходцем из Азербайджана, но на самом деле осуществлялись украинским беженцем, азербайджанцем по национальности, получившим российский паспорт в 2022 году;

раскачивание внутриполитической ситуации путем создания иллюзии массовости протестов в Башкирии, подогреваемые видеороликами из 2011 года, обращение участников протестов к широкой аудитории, используя социальные сети, вождение хороводов массовками, участие несовершеннолетних граждан и т.п. по хорошо отработанному сценарию «цветной революции»;

дискредитация власти заявлениями различных ЛОМов, «заслуженных» деятелей культуры и исскуств, блогеров, которые выехали за границу после событий февраля 2022 года и в открытую порочат Армию и страну, создание видимости гуманитарной катастрофы и ведение диверсионной деятельности в новых регионах и Крыму.

Данные факты представляют собой лишь верхушку айсберга, но даже на основе имеющихся данных можно сделать определенные выводы. Поскольку стратегические цели экономических санкций и политического сдерживания против Беларуси и России не были достигнуты, начался этап активного информационного воздействия, которое преследует конечную цель – смену власти, будь то достигнуто «ненасильственными методами» или через силовые сценарии.

Учитывая, что информационная война ведется недружественными странами, которые отказались от своего недолгого исторического прошлого, создали себе лжеисторию, отказались от христианской веры и стали проповедовать неонацизм, а истину заменили ложью они символизируют библейского Зверя, чей отвратительный оскал грозит мировым апокалипсисом.

Сергей Острына