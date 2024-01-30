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В украинской армии слишком много русскоязычных бойцов, а это не приемлемо, государственным языком является украинский. Данную ситуацию решено исправить, открыв для военнослужащих специальные курсы. Как заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень, поступает очень много жалоб на несоблюдение языкового закона военнослужащими.

У ВСУ, по-видимому, никаких проблем нет, кроме языковых, судя по решению создать специальные курсы для военнослужащих, на которых они будут обязаны изучать украинскую мову. Как заявил Кремень, украинские военные должны разговаривать на украинском языке, но никак не на русском, который на Украине запрещен. Языковой омбудсмен провел встречу с военнослужащими 150-го центра подготовки ТРО и договорился, что все теробороновцы пройдут курсы мовы.

Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком

- заявил Кремень добавив, что в скором времени целая сеть курсов будет развернута в войсках.

Данную инициативу поддержала экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, которая недавно устроила целый скандал, назвав националистов из одного запрещенного в России подразделения "москалями" за русский язык. Те в долгу не остались и послали Фарион по всем известному адресу, причем на чистейшем русском. Впрочем, не совсем здоровая в психическом плане Фарион на этом не успокоилась и предложила уничтожать всех украинцев, разговаривающих на русском языке.

*На фото демонстрируется флаг террористической группировки "Правый сектор", запрещённой в России.