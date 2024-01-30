В Закавказье зреют настораживающие тенденции.

По всей видимости, смысл цитаты «Мавр сделал своё дело, мавр может уйти» из драмы Фридриха Шиллера («Заговор Фиеско в Генуе», 1783) представители армянской оппозиции смогли прочувствовать на себе в полном объёме. Недавно один из оппозиционных депутатов парламента закавказской республики посетовал в беседе с газетой «Грапарак» («Площадь»), что они (оппозиция) стали «персонами нон грата» практически для всех послов, аккредитованных в Ереване. В своих материалах за 24 января издание отмечает, что представители иностранных дипмиссий в армянской столице либо вовсе не реагируют, когда оппоненты властей в законодательном органе просят о встрече, либо отвечают спустя месяцы, «когда вопрос, который депутаты хотели донести и обсудить, потерял свою актуальность». В то же время, отмечается в публикации, раньше в ходе общественных мероприятий иностранные послы сами вступали в контакт с оппозиционными депутатами и «пытались таким образом повлиять на действующую власть». «Сейчас ни нарушения прав человека, ни проблемы СМИ, ни политические преследования не беспокоят западных «демократов», — пожаловался собеседник газеты.

Остаётся только удивляться такой наивности депутата. Всем известно, что отработанный материал на Западе принято утилизировать. Пока нужна была сила для раскачивания обстановки в Армении и создания волны, на гребне которой предполагалось занести Пашиняна в кресло премьера, оппозиция оставалась рукопожатой и допущенной во все кабинеты. Пока решался вопрос с Нагорным Карабахом оппозиция также была нужна. Но, как только креатура Запада Пашинян доказал, что способен самостоятельно выполнять возложенные на него «кураторами» задачи, оппозиция перестала быть востребованной. Вот поэтому «мавр может уйти» – чтобы не мешать. Всё просто, потому что закономерно.

В отличие же от оппозиции, у Пашиняна теперь много дел. Решив одну важную задачу – сдав Азербайджану Нагорный Карабах, армянский премьер, уже не особо скрываясь, приступил к следующей – взял курс на сближение с НАТО. Следует отметить, что экспертное сообщество указывает на всё отчётливее проявляющееся стремление Еревана в целом перейти под покровительство Запада, видимо полагая при этом, что его патронаж гарантирует безопасность и защиту национальных интересов Армении в большей мере, чем ОДКБ.

Именно поэтому сейчас наблюдается сворачивание деятельности Армении в рамках ОДКБ и наращивание взаимодействия с США, Великобританией и Францией. Со своей стороны Вашингтон, Лондон и Париж так же демонстрируют высокую заинтересованность в углублении военно-политического сотрудничества с армянской стороной, особенно после завершения второй Карабахской войны.

Например, Франция начала поставки своего вооружения в Армению, доставив через Грузию 24 бронемашины Bastion. Еще 26 боевых автомобилей будут отправлены в Армению ближайшее время. По имеющейся информации, Париж намерен в ближайшие месяцы предоставить Еревану три РЛС Ground Master GM и ЗРК Mistral MK3. Кроме того, Армения планирует заменить в своей армии униформу на натовскую версию камуфляжа и за счет офицеров США и Франции планирует восстановить военную подготовку, а также организационную структуру.

Подобная тенденция в полной мере отвечает геополитическим интересам блока НАТО в Закавказье. Отмеченное в 2023 году повышение активности Североатлантического альянса на Южном Кавказе можно расценивать, как наращивание усилий блока для более глубокой экспансии в регион и установления своего безраздельного влияния.

Подтверждением тому могут служить и действия Турции (член НАТО с 1952 года) в отношении Азербайджана. В данном контексте следует отметить, что перевооружение силовых структур Баку продукцией турецкого ВПК становится одним из ключевых элементов внешней политики Турции применительно к Азербайджану.

Кроме того, как отмечают аналитики, наряду с «твердой» военной силой, Анкара весьма эффективно действует и в формате «мягкого» влияния. Турция уже нашла и активно «окучивает» направления своих национальных интересов, последовательно продвигая идеи пантюркизма, который имеет три основных идейно-организационных облика-оболочки.

Первый – ориентированный на Анкару исламизм – предназначен, прежде всего, для мусульман и продвигается посредством социальных сетей и мессенджеров типа «братьев-мусульман» с соответствующей миссионерской работой и исламским бизнесом.

Второй – неосманизм – ориентирован на работу с населением, увлечённым историей Османской империи. В данном случае влияние опирается на совместные бизнес-проекты и выгоды экономической интеграции с Турецкой Республикой, а также культурно-историческое обаяние её как наследницы Османской империи, распространяемое и тиражируемое через исторические киносериалы, литературу и прочие средства массовой коммуникации и информации.

Третий – собственно пантюркизм – адресован Азербайджану и тюркским республикам Средней Азии. В данном случае активная работа, наряду с военным сотрудничеством, идёт по линии политической интеграции с образовательными и культурными проектами.

Таким образом, этот подход позволяет властям Турции двигаться одновременно в четырёх направлениях: военно-политическом, национальном, религиозном и экономическом. Показателем эффективности деятельности Анкары по указанным направлениям можно рассматривать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им ещё весной прошлого года. «Являясь военным партнёром Анкары, Баку косвенно становится союзником НАТО», – отметил азербайджанский лидер, подчеркнув при этом, что у его страны «особый путь к евроатлантической интеграции – к 2025 году азербайджанская армия должна завершить реформирование и перейти на турецко-натовские стандарты».

Подобные откровения в сочетании с планами Турции по созданию военных баз на территории Азербайджана выглядят именно как расширение НАТО в данном регионе.

В целом же, поступательное вовлечение Армении и Азербайджана в сферу влияния Запада способно придать ускорение и процедуре евроинтеграции Грузии, что, в свою очередь, инициирует появление очередного очага напряжённости. Учитывая, что все рассмотренные процессы происходят в «подбрюшье» у России, вполне уместно говорить уже о формировании геополитического вызова для всего Союзного государства в целом.

Владимир Вуячич