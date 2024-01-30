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Репортёр

Бомбардировщик B-21 пошел в серию спустя всего 2 месяца после первого полета

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Новое изображение бомбардировщика B-21 Raider
Новое изображение бомбардировщика B-21 Raider.
Источник изображения: invoen.ru

Пентагон объявил, что после очередного успешного испытательного полета заключил контракт на изготовление новейшего малозаметного и малозатратного бомбардировщика B-21 Raider с компанией Northrop Grumman, пишет издание The Drive. Таким образом, самолет запустили в серийное производство спустя всего 2 месяца после первого полета в ноябре 2023 года.

В публикации отмечается, что некоторую информацию об этом привел замминистра обороны по закупкам и снабжению доктор Уильям А. ЛаПланте-младший.

Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний, а также на зрелых планах коллектива по производству, я дал добро на начало производства B-21 низкими темпами

– уточнил он.

При этом замглавы Минобороны США не раскрыл точную дату заключения (подписания) оговоренного контракта с Northrop Grumman, его стоимость и какое количество B-21 Raider он охватывает.

Несмотря на настойчивость СМИ, Пентагон категорически отказался разглашать упомянутые сведения. Издание обратило внимание, что совершивший испытательные полеты B-21 Raider – первый из шести предсерийных экземпляров.

Пока первый летает, строятся еще пять. Предполагается, что один из них будет планером для наземных испытаний, но некоторые из указанной пятерки должны в конечном итоге стать боевыми бомбардировщиками, согласно планам, разработанным ВВС США и Northrop Grumman

– говорится в материале.

При этом ЛаПланте дал понять, что даже первые экземпляры B-21 Raider представляют собой в основном уже серийные самолеты, а не прототипы в традиционном смысле. Целью программы было как раз ускорение разработки и испытаний самолета, а также снижение затрат.

Одним из ключевых атрибутов этой программы было планирование производства с самого начала и в масштабе, чтобы обеспечить надежное сдерживание противников

– сказал ЛаПланте

.

Как и Пентагон, компания Northrop Grumman отказалась сообщить, когда был заключен контракт, на какую сумму, на сколько самолетов или какое число единиц находится в стадии строительства в рамках первоначального контракта на производство. Ожидается, что бомбардировщик поступит на вооружение в середине 2020-х годов, а произвести хотят минимум 100 штук, подытожило издание.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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