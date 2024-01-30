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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией

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Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией
Сценарий учений НАТО не скрывает планы противостояния с Россией.
Источник изображения: belvpo.com

Североатлантический союз не уведомлял Минск, что готовит военные учения, на которые планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих и нарушил, таким образом, положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Это подчеркнул начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

Так, 90 тыс. военнослужащих будут принимать участие только в одном из ряда учений под названием Steadfast Defender-2024, которые запланированы в Польше, Румынии, Норвегии, странах Балтии, Германии и других странах блока. Сценарий мероприятий предполагает, что в случае нападения России на страну-члена НАТО, приводится в действие статья 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что «вооруженная агрессия против одной страны считается агрессией против всех стран альянса, а союзники обязаны оказать помощь».

Как заявляют на Западе, учения будут включать, среди прочего, следующие эпизоды:

защита территории одной из стран-членов НАТО от «российской агрессии»;

противодействие «российской киберагрессии»;

реагирования на гуманитарный кризис, возникший в результате вооруженного конфликта.

Маневры будут проходить под командованием ОВС НАТО в Европе с задействованием системы связи, управления, разведки НАТО.

В целом, серия учений под название Steadfast Defender-24 должна «показать, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях».

Отдельно стоит отметить Польшу, где активная фаза Steadfast Defender-2024 с привлечением сухопутных войск, авиации и военно-морских сил, запланирована с апреля на полигонах в Дравско-Поморске, Жагани, Свентошуве и Бемово-Писке.

Кроме того, на едином оперативном фоне со Steadfast Defender-2024 пройдут 16 различных национальных учений, согласованных с региональными оборонными планами, принятыми на последнем саммите в Вильнюсе. И, среди так называемых национальных учений ключевая роль будет у Dragon-24 на территории Польши.

Dragon-24, которые начнутся с 25 февраля, соберут 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц вооружения и техники из десяти стран альянса, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии и Испании.

Сценарий Dragon-24 предполагает, среди прочего, быструю переброску сил Войска Польского и оперативной группы повышенной готовности НАТО на восток Польши. Традиционно, эпизоды учений развернуться не только на полигонах в Новой Дембе и Ожише, но и на отдельных участках местности, в акватории Балтийского моря в воздушном пространстве над ними, причем, сценарий будет привязан к реальным географическим данным.

Отмечается, что будет учтен опыт конфликта на Украине, среди прочего, вопросы защиты объектов критически важной инфраструктуры. Для отработки этих задач в рамках Dragon-24 будет организовано взаимодействие с полицией, пожарной службой и другими органами.

Хотелось бы отметить, что ранее учения Dragon, которые проводятся раз в два года, были маневрами исключительно сухопутных войск Польши дивизионного уровня с участием сил союзников, и чередовались с крупнейшими маневрами всех видов Войска Польского Anakonda. Как мы видим, в этом году на Dragon-24 заявлено больше чем ранее участников и будут привлечены воздушный и морской компоненты, это переведет маневры на более высокий уровень.

Все учения альянса, спланированные в т.г. направлены на развертывание нескольких сотен тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой вблизи границ Беларуси и России. Подчеркнем, что любые события оперативной и боевой подготовки такого масштаба существенно повышают риск военных инцидентов и еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе.

Николай Астровский

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Белоруссия
Великобритания
Германия
Испания
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
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