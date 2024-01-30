Кто и зачем нагнетает напряжённость на белорусско-украинской границе?

На фоне участившихся публикаций в СМИ и заявлений западных политиков о якобы готовящемся нападении России на Европу представители киевского режима со своей стороны продолжают обвинять Минск в «антиукраинских замыслах». Так, например, спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в конце прошлой недели заявил, что «Беларусь мешает ВСУ перебросить дополнительные войска в восточные и южные регионы страны для противостояния Москве». По его мнению, «действия» Минска «сковывают» крупную группировку ВСУ (без конкретики) на северном направлении.

Зная любовь западных и подражающих им во всём украинских политчиновников к софистике, все эти заявления следует понимать с точностью до наоборот. Тем более что упомянутый украинский деятель сам же и отметил, что «на белорусской земле нет российских войск», да и сама Беларусь «не держит возле украинской границы крупной группировки своей армии», однако Киев должен учитывать «белорусский фактор».

В данном контексте следует напомнить, что ещё в мае 2022 года первый заместитель начальника белорусского Генштаба Игорь Король указывал на то, что «украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами», вблизи белорусской границы развернуты американские станции контрбатарейной борьбы, на Ровенском направлении киевский режим сосредоточил против Беларуси порядка десяти тысяч военнослужащих, на Овручском направлении — шесть тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи. Среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими системами, и средства ПВО.

Кроме того, в марте уже прошлого года официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что руководство ГПСУ приступило к созданию специальной пограничной зоны на границе с Беларусью. Естественно, что о численности и действиях войск, сосредоточенных в закрытой специальной пограничной зоне, никто из украинских функционеров информировать сопредельную сторону не собирался и не информировал.

В развитие темы приверженности западных и украинских официальных лиц к софизмам, следует обратить внимание на активизацию пиар-мероприятий с участием представителей бандформирования «полк Калиновского». Так, по сообщению польского издания Wschodnia Gazeta Codzienna, 21 января в «Белорусском доме», расположенном на улице Криничной в Варшаве, состоялась встреча с «командиром полка имени Констанца Калиновского», борцом за «вашу и нашу свободу» Денисом Прохоровым. «Полк воюет во многом благодаря помощи белорусов, находящихся преимущественно за рубежом. Представители полка хотят использовать общественные собрания, чтобы познакомиться с этими людьми и поблагодарить их лично», – указано в заявлении «калиновцев», анонсирующем поездку «командования» по нескольким городам Польши.

Примечательно, что данная тенденция (активизация пиар-компании) наметилась после состоявшегося в конце ноября 2023 года в Киеве «секретного съезда» белорусских беглых оппозиционеров «Шлях да волi», на котором был озвучен план захвата власти в Беларуси.

Напомним, что «Военно-политическое обозрение» неоднократно публиковало материалы, в которых рассматривались возможные сценарии развития ситуации в Беларуси, обусловленные стремлением коллективного Запада дестабилизировать обстановку в стране и свергнуть законную власть. При этом важная роль в реализации замыслов отводилась именно «калиновцам», подлежащим забросу на территорию Беларуси через госграницу на южном направлении при непосредственной поддержке ВСУ. Предполагается, что «добровольческие формирования» должны захватить район или районный центр и объявить себя «властью». «На местах» имитируется «поддержка» и «согласие» местного населения. После этого Киев признаёт террористов «легитимной властью», вводит свои войска, а затем подключается НАТО.

Всё это в действительности было озвучено на киевском «слёте бойскаутов» в ноябре прошлого года. О чём в Комитете госбезопасности Республики Беларусь есть исчерпывающая подтверждающая информация.

Резюмируя вышесказанное, приходится констатировать, что очевидное для всего мирового сообщества фиаско, которое потерпели американские и британские кукловоды на Украине, заставляет их искать новые «полигоны» для очередной прокси-битвы с Россией. И, к сожалению, белорусско-украинское направление находится среди приоритетных.

В подтверждении того, что данное обстоятельство находит ясное понимание среди военно-политического руководства Беларуси, 23 января глава государства Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве в 2024 году.

Документы, конечно же, «плановые» и ежегодные, но, как отметил в своем докладе председатель госпогранкомитета генерал-майор Константин Молостов, все (!) распоряжения и поручения, отданные главой государства органам пограничной службы в 2023 году, выполнены.

Обстановка на государственной границе остается стабильно напряженной, но вместе с тем прогнозируемой и контролируемой. В то же время сохранились внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничья сопредельных государств Европейского союза и Украины.

В настоящее время (как и раньше, начиная с 2021 года) вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований Украины. «Вдоль наших рубежей продолжают активно возводиться минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения. Сохраняется ведение разведки белорусской территории с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов», – заявили в Госпогранкомитете Беларуси.

Поэтому в 2024 году белорусские пограничники продолжат нести службу на южном направлении в усиленном режиме. Приоритетные усилия в охране границы будут сосредоточены на проведении мероприятий по выявлению и пресечению вызовов и угроз национальным интересам Беларуси в пограничном пространстве, дальнейшем наращивании инженерного обустройства государственной границы. Продолжится строительство и ввод в строй новых комплексов подразделений границы и объектов пограничной инфраструктуры, дальнейшее развитие, оснащение современным вооружением и техникой маневренных групп.

Кроме того, на южном направлении по-прежнему будут нести дежурство назначенные подразделения из состава оперативных командований и Сил специальных операций белорусской армии. Эти меры приняты, чтобы гарантированно исключить реализацию планов западных спецслужб по дестабилизации обстановки в Беларуси, о которых упоминалось выше.

В завершение хочется напомнить спикеру самого «правдивого ведомства» Украины (ГУР МО), что все действия Республики Беларусь по усилению южного операционного направления – это вынужденные, но необходимые меры. Республика Беларусь имеет право себя защищать. Не она первой начала стягивать к границам группировки войск, не Беларусь увеличила оборонный бюджет, и не Беларусь организовывает провокацию за провокацией в приграничье.

Владимир Вуячич