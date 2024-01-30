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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению

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Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению
Новая система разведки на Европейском ТВД готова к применению.
Источник изображения: belvpo.com

Наиболее боеспособная армия в НАТО после США, а именно, вооруженные силы Германии продолжают активно осваивать Европейский ТВД. Мы недавно рассказывали про самые масштабные учения ВС Германии, которые пройдут в т.г. с размахом от Норвегии на севере до Румынии на юге и Литвы на восточном фланге. Вместе с тем, любые маневры, как и боевые действия, должны обеспечиваться разведывательной информацией.

Поэтому, в конце 2023 года в бундесвере запустили в эксплуатацию новую систему космической разведки SARSynthetic Aperture Radarah (SARah). В ведомстве подтвердили, что спутники запущены в космос и система готова к применению.

Необходимо отметить, что проект SARah состоит из трех спутников, ряда наземных постов для мониторинга, управления, передачи и приема изображений, а также двух наземных станций, причем одна из них размещена в районе г. Кируна на севере Швеции.

По сравнению с предшествующей системой, возможности SARah значительно улучшены. В частности, разрешение снимков имеет более высокий уровень детализации, увеличился охват и количество снимков. Передача данных со спутников, благодаря большей вычислительной мощности SARah, реализована в масштабе времени близком к реальному.

Следует отметить, что территория Швеции для размещения наземной станции выбрана не случайно. Близость к Северному полюсу позволит контролировать этот стратегически важный регион, а с вступлением Швеции в альянс, Балтийское море станет внутренним морем НАТО и Балтийский флот Российской Федерации окажется в изоляции.

В то же время, опыт Германии во время действий НАТО в Косово (1998-99 гг), в частности, трудности получения от США спутниковых разведданных, убедил руководство Бундесвера в необходимости создания собственных средств космической разведки.

Таким образом, масштаб проведения учений, заявленая цель и причины создания и совершенствования системы космической разведки, позволяют сделать вывод, что в сдерживании России на Балтике, Германии отведена главная роль.

Павел Ковалев

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Страны
Германия
Литва
Норвегия
Россия
Румыния
США
Швеция
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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