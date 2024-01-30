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Техкульт

Экзоскелет ЕхоМ снимет нагрузку с носителя и защитит от пуль винтовочного калибра

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Экзоскелет ЕхоМ

Бойцам спецподразделений полиции, зачастую, приходится действовать решительно и быстро, чему совсем не способствует их защитное снаряжение — баллистические бронежилеты имеют внушительный вес, к которому надо прибавить еще и вес штатного оружия и боеприпасов.

Экзоскелет ЕхоМ Up-Armored (совместная разработка компании Mehler Protection (Германия), канадской компании Mawashi Science & Technology и спецназа национальной жандармерии Франции GIGN) решает одновременно сразу две задачи — защищает от пуль и снижает нагрузку.

Экзоскелет ЕхоМ

Защиту обеспечивают бронепанели евростандарта VPAM (рассчитаны на попадание трех пуль кал. 7,62 х 39 мм с расстояния 10 м), покрывающие всю поверхность экзоскелета. В свою очередь, титановый каркас перераспределяет до 70 % общей нагрузки с плеч на поверхность земли или пола. Боец спецназа в ЕхоМ практически полностью сохраняет свою подвижность, благодаря гибкому позвоночнику экзоскелета, скользящему поясному ремню и шарнирным тазобедренным, коленным и голеностопным суставам. Еще одно достоинство ЕхоМ — отсутствие моторизованных приводов и аккумуляторов, что дает возможность пользоваться им во время продолжительных миссий.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Германия
Франция
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