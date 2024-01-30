Прокси-войска Ирана поставили США в тупик.

Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном?

США рассматривают различные варианты реагирования на атаку по их базе на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будут, но "пошлют четкий сигнал" Тегерану.

При втором варианте целью станут иранские чиновники. В этой связи упоминается приказ экс-президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентства, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский лидер будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу.

Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану "не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии".

К этим призывам присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что Штаты должны дать "сокрушительное военное возмездие" как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. "Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим", – акцентировал он.

Позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. "Чертовы душевнобольные", – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией.

Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака дрона-камикадзе на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения "Исламское сопротивление в Ираке" на действия Тель-Авива в секторе Газа. "Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями, и нас не волнуют ответные угрозы США", – приводит издание заявление представителя движения.

Напомним, за последние несколько месяцев удары по американским объектам в ближневосточном регионе участились. Среди местных стран нарастает недовольство присутствием западных сил на территории суверенных исламских государств. Так, в январе иракское руководство не раз говорило о необходимости вывода американских войск после многолетнего пребывания в этой стране.

В экспертном сообществе мнения о последствиях удара по военной базе США в Иордании разделились. Одни считают, что Вашингтону невыгодно развязывать полноценный конфликт с Ираном. Другие же связывают общую нестабильность на Ближнем Востоке с целенаправленной политикой Штатов по давлению на главного регионального конкурента – Тегеран.

"Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам Штатов в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить", – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

"Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке", – отмечает собеседник.

"Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами", – подчеркивает он.

"Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа", – уточняет Багдасаров.

Джо Байден оказался в крайне невыгодной ситуации, считает Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. "С одной стороны, удар по Ирану, пусть даже и в формате тайной операции, мог бы принести ему голоса сторонников Джорджа Буша – младшего. Эти люди придерживаются жесткой политики в отношении ближневосточных государств", – сказал он.

"Однако внутри Демократической партии имеется немало сочувствующих Палестине, которые не одобрят масштабную эскалацию.

Таким образом, Байден оказался в замкнутом круге, когда любое его решение может подвергнуться беспрецедентной критике", – отмечает эксперт.

"Тем не менее на прямую конфронтацию с Ираном действующая администрация, скорее всего, не решится. Конфликт с Тегераном создаст для США проблемы как во внешнеполитической, так и экономической сфере. Напомню, что эта страна располагается на пересечении многих торговых путей", – подчеркивает собеседник.

"Соответственно, напряженность в регионе скажется на благополучии глобальной финансовой системы. Однако не ответить на удар по американской базе в Иордании Байден не может. Скорее всего, Вашингтон поразит ряд объектов "Исламского сопротивления Ирака". Именно эта организация взяла на себя ответственность за обстрел военной инфраструктуры Штатов", – акцентирует Межуев.

События, которые разворачиваются на Ближнем Востоке с 7 октября, в том числе и атака на американскую базу накануне – звенья одной цепи, считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его словам, США стремятся свергнуть иранский режим. Именно с этой целью, как полагает собеседник, западные спецслужбы проводят различные провокации в регионе.

Ципис напомнил, что многие иракские формирования находятся под патронажем Соединенных Штатов. Примечательно на этом фоне, что ответственность за удар по базе США взяло шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

"Вашингтону необходимо создать видимые для мирового сообщества предпосылки и обзавестись военно-политическим оправданием нападения на Тегеран",

– пояснил Ципис. Он допускает, что именно так США и воспользуются гибелью американских военных. Впрочем, вопрос, каким будет ответ Соединенных Штатов Ирану, остается открытым, добавил политолог.

"Мы видим, что в Вашингтоне звучат призывы к решительным действиям, вплоть до высадки военных сил на территории Ближнего Востока", – указал Ципис. "Это отвечает интересам американских чиновников, которые гласно или негласно вступили в предвыборную гонку. Таким образом, они пытаются заработать себе очки", – объяснил он.

"Не думаю, что Вашингтон решится на открытую полномасштабную интервенцию. Все-таки у Ирана довольно большая, неплохо вооруженная армия. Более того, у Тегерана есть серьезные союзники – это Китай и Россия. Поэтому, на мой взгляд, американцы ограничатся проведением небольших тайных операций", – считает собеседник. По его мнению,

речь может идти о захвате и ликвидации американскими военными генералов КСИР в Ливане и Сирии,

а также о нанесении ракетных ударов по инфраструктуре ядерной программы Тегерана. "Но США, вероятно, не будут брать на себя ответственность за эти операции", – прогнозирует политолог.

Иран также может предпринять ответные действия, продолжил Ципис. Он вспомнил недавние удары Тегерана по пакистанским группировкам, которые находятся под контролем спецслужб Великобритании и США. "Я думаю, что КСИР может усилить частоту и интенсивность ударов по группировкам, которые считаются западными прокси", – отметил собеседник.

Ципис ожидает дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, обстановку пока можно описать, как войну "американских прокси против прокси Тегерана". "Запад выступает против йеменских хуситов и ливанской шиитской группировки "Хезболла", а Иран – против группировок в Сирии, Ливане, Ираке и Пакистане", – пояснил он.

При этом действия США никак не скажутся на планах по выводу войск международной коалиции из Ирака, считает эксперт. "Действительно, официально Вашингтон заявляет о таком намерении, и эти заявления нельзя считать ложью. Но и совсем правдивыми они не являются. Дело в том, что США выводят регулярные войска, а вместо них в Ирак заходят наемники из американских частных военных компаний. Они являются абсолютно такими же вооруженными силами США, но их миссия носит неофициальный статус", – резюмирует Ципис.

Илья Абрамов,

Евгений Поздняков