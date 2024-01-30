Пятнадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 Ростеха переданы регионам России

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках исполнения контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) направил очередную партию вертолетов Ми-8МТВ-1 эксплуатантам. В регионы России отправились 15 вертолетов Казанского вертолетного завода. Всего договорные обязательства предполагают поставку 86 вертолетов семейства Ми-8 в интересах разных авиакомпаний.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках действующего контракта с ГТЛК, оснащены дополнительными подвесными топливными баками для увеличения дальности полетов. В салонах установлено 22 сиденья. Выполнена доработка под установку бортовой стрелы со спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 кг.

«Поставка современных вертолетов отечественным авиакомпаниям – это залог того, что пассажирские и грузовые перевозки будут осуществляться даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Большая часть этих машин предназначена для эксплуатации в северных регионах России. Для труднодоступных территорий вертолеты порой – единственное средство для срочной доставки больных или пострадавших в медучреждение. Поэтому в салоне каждого вертолета Ми-8МТВ-1 предусмотрены места под установку медицинских модулей. Всего в рамках контракта с ГТЛК будут поставлены 86 вертолетов типа Ми-8», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Среди эксплуатантов – российские региональные авиакомпании. Большинство вертолетов будет использоваться в сложных климатических условиях регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Один из Ми-8МТВ-1 отправлен авиакомпании «Красавиа» – это шестой вертолет, переданный красноярскому эксплуатанту в рамках сотрудничества с ГТЛК. Машина будет использоваться на отдаленных территориях Красноярского края для перевозки пассажиров и грузов, в том числе жизненно необходимых – продовольствия и лекарств.

Вертолет Ми-8МТВ-1 отправился в распоряжение «Камчатского авиационного предприятия», в аэропорт города Елизово. Это третий вертолет производства КВЗ, полученный в лизинг у ГТЛК. Авиакомпания применяет вертолеты серии Ми-8 для перевозки почты и грузов, выполняет санитарные задания, дежурит по поисково-спасательному обеспечению, принимает участие в тушении пожаров, а также выполняет туристические рейсы в Долину гейзеров, Кроноцкий заповедник и на Курильское озеро.

Пополнился новым Ми-8МТВ-1 и воздушный парк авиакомпании «ЧукотАВИА». Вертолеты Ми-8 обеспечивают транспортное сообщение между национальными селами и районными центрами, выполняют авиаперевозки и авиационные работы из таких аэропортов Чукотки, как Анадырь, Певек, Кепервеем, Лаврентия, Провидения, Залив Креста. В отсутствие автомобильных дорог применение вертолетов повышает мобильность жителей полуострова.

Партию вертолетов Ми-8МТВ-1 получила авиакомпания «Геликс Аэро». Воздушные суда приобретены для обслуживания предприятий нефтегазового комплекса и поисково-спасательного обеспечения. Компания, созданная в 2022 году, неуклонно расширяет спектр выполняемых услуг. Увеличение вертолетного парка способствует ее дальнейшему укреплению на рынке авиаработ.

В распоряжение авиакомпании «Казанское авиапредприятие» также поступил новый Ми-8МТВ-1, который будет задействован в чартерных пассажирских перевозках, экскурсионных полетах, а также разных видах авиационных работ.

Пополнился парк вертолетов и тверской авиакомпании «Конверс Авиа». Основные объемы воздушных перевозок и авиационных работ она выполняет в интересах крупнейших нефтегазодобывающих предприятий на территории Западной и Восточной Сибири, а также в Хабаровском крае. Это уже восьмой вертолет, полученный «Конверс Авиа» по лизинговым программам ГТЛК.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, в широком диапазоне температур (от –50 до +50 градусов по Цельсию). Конструкция и оборудование вертолетов позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках.