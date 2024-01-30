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РИА Новости

Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Матвиенко: Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить ВПК

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24".

"Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое".

"Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.
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Страны
Белоруссия
Россия
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