Россия и Белоруссия в кратчайшие сроки перестроили ВПК, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить ВПК

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24".

"Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", - сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что происходящее сейчас - это больше "техническое".

"Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - добавила она.