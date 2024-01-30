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Военное обозрение

Западная пресса: из почти 100 переданных ВСУ танков Leopard-2 минимум 26 уничтожены, а остальные непригодны для использования

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Источник изображения: topwar.ru

По информации западной прессы, из менее чем 100 переданных странами НАТО украинской армии немецких танков Leopard-2 как минимум 26 были подбиты в ходе боестолкновений, а остальные нельзя использовать в настоящее время из-за существующих проблем с их техническим обслуживанием и ремонтом.

Как сообщает американское издание Foreign Affairs, в ходе летнего контрнаступления немецкие танки якобы показали хорошие результаты, однако не являются каким-то "неуязвимым супероружием". 

Автор опубликованного в американской газете материала отмечает, что для выживания в боевых условиях танкам Leopard 2 и Abrams, как и другой аналогичной военной технике, необходимо обеспечение тесной координации действий объединенных сил с пехотой, артиллерией и инженерными подразделениями. А для поддержания боеспособности западная техника нуждается в развитой инфраструктуре поддержки. В 2023 году Украина оказалась не в состоянии обеспечить все вышеперечисленное.

В значительных количествах поставленные боевикам киевского режима немецкие танки Leopard 2 при слабой поддержке возглавили первые атаки в рамках летнего "контрнаступления", однако не смогли добиться каких-либо значительных успехов.

По мнению западной прессы, результат могло бы обеспечить большее количество современных танков, однако в условиях "контрнаступления" украинской армии, вероятнее всего, даже значительное количество считающихся лучшими западных танков не сыграло бы решающую роль.

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Страны
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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