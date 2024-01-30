Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия будут углублять равноправную интеграцию

СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, об этом свидетельствует содержательная повестка очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин.

"Нынешнее заседание имеет действительно принципиальное значение, а его повестка дня весьма содержательна и насыщенна. Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции", - сказал Путин в понедельник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.