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ТАСС

FT: Западу нужно два года, чтобы произвести достаточно боеприпасов для Киева

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

По данным газеты Financial Times, нехватка боеприпасов связана с дефицитом квалифицированных специалистов

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Западным оборонным компаниям нужно два года для того, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины и догнать Россию по этому показателю. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Западным предприятиям оборонно-промышленного комплекса потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские военнослужащие были снабжены так же хорошо, как и российские", - сообщил газете представитель руководства одной из компаний.

Нехватка боеприпасов, по информации издания, связана, в частности, с дефицитом квалифицированных специалистов. 

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Россия
Украина
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