Чехия подписала соглашение о покупке 24 истребителей F-35 у США

Берлин. 29 января. ИНТЕРФАКС - Власти Чехии подписали с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35 в рамках сделки на $6,6 млрд, сообщает в понедельник Associated Press.

"С подписанием этого межправительственного соглашения наша страна, а также наша армия вступают в новую эру", - заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Меморандум о взаимопонимании по продаже Праге самолетов подписали Чернохова и посол США в Чехии Бижан Сабет.

Ожидается, что первые истребители прибудут в Чехию в 2031 году, остальные - к 2035 году. Они заменят 14 шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen, которые сейчас использует чешская армия.