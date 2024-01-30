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Интерфакс-АВН

Чехия подписала соглашение о покупке 24 истребителей F-35 у США

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Источник изображения: topwar.ru

Берлин. 29 января. ИНТЕРФАКС - Власти Чехии подписали с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35 в рамках сделки на $6,6 млрд, сообщает в понедельник Associated Press.

"С подписанием этого межправительственного соглашения наша страна, а также наша армия вступают в новую эру", - заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Меморандум о взаимопонимании по продаже Праге самолетов подписали Чернохова и посол США в Чехии Бижан Сабет.

Ожидается, что первые истребители прибудут в Чехию в 2031 году, остальные - к 2035 году. Они заменят 14 шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen, которые сейчас использует чешская армия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Чехия
Продукция
F-35
Gripen NG
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