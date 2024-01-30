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РИА Новости

Министр обороны Швеции счел излишним запрет на размещение ядерного оружия

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Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

Министр обороны Швеции Юнсонне поддержал запрет на размещение ядерного оружия

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Действующий и бывший министры обороны Швеции Пол Юнсон и Петер Хультквист не поддержали предложение ввести законодательный запрет на размещение ядерного оружия в стране, озвученное представителем шведской "Партии зеленых" по оборонной политике Эммой Бергингер.

"Мы считаем важным защитить безопасность Швеции и не допустить попадания ядерного оружия на шведскую землю", – сказала Бергингер в эфире телеканала SVT.

Она пояснила, что размещение такого оружия может сделать страну мишенью для ядерных атак.

В ответ Юнсон высказал мнение, что в законодательном запрете нет необходимости, так как широко известно, что большинство шведских политиков и так выступают против размещения ядерного оружия в стране.

"Со стороны США, Великобритании и Франции не было ожиданий размещения какого-либо ядерного оружия на территориях новых союзников", – добавил он.

Последний аргумент министра поддержал его предшественник Хультквист.

"За восемь лет моего пребывания на посту министра обороны – ни одного разговора, ни одного случая давления, ни одного актуального вопроса", – рассказал он.

Бывший и действующий министры также сослались на опыт других стран, таких как Норвегия и Дания, где тоже нет подобных законов.

Однако им не удалось убедить Бергингер – по ее словам, хотя до сих пор Швеция не испытывала внешнего давления по этому вопросу, неизвестно, что произойдет в будущем.

Радио Sputnik ранее писало, что шведов призвали посмотреть новости с Украины и готовиться к войне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
США
Украина
Франция
Швеция
Проекты
Ядерный щит
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