Министр обороны Швеции счел излишним запрет на размещение ядерного оружия

Министр обороны Швеции Юнсонне поддержал запрет на размещение ядерного оружия
МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Действующий и бывший министры обороны Швеции Пол Юнсон и Петер Хультквист не поддержали предложение ввести законодательный запрет на размещение ядерного оружия в стране, озвученное представителем шведской "Партии зеленых" по оборонной политике Эммой Бергингер.
Она пояснила, что размещение такого оружия может сделать страну мишенью для ядерных атак.
В ответ Юнсон высказал мнение, что в законодательном запрете нет необходимости, так как широко известно, что большинство шведских политиков и так выступают против размещения ядерного оружия в стране.
Последний аргумент министра поддержал его предшественник Хультквист.
Бывший и действующий министры также сослались на опыт других стран, таких как Норвегия и Дания, где тоже нет подобных законов.
Однако им не удалось убедить Бергингер – по ее словам, хотя до сих пор Швеция не испытывала внешнего давления по этому вопросу, неизвестно, что произойдет в будущем.
Радио Sputnik ранее писало, что шведов призвали посмотреть новости с Украины и готовиться к войне.