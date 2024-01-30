Глава МО Швеции выступил против запрета на размещение ядерного оружия

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В специальном законе, предполагающем запрет на размещение на территории Швеции ядерного оружия отсутствует необходимость ввиду того, чьл подобная повестка никогда не обсуждалась с западными партнерами Стокгольма. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

В ходе проходивших в эфире шведского телеканала SVT дебатов со спикером партии "зеленых", депутатом парламента страны Эммой Бергингер глава Минобороны Швеции заявил, что за все предыдущие годы ни один из союзников Стокгольма - ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж - не обращались с соответствующим запросом. Йонсон также добавил, что официальная позиция шведского руководства по этому вопросу полностью поддерживается соседними странами.

Оппонировавшая министру обороны представитель партии "зеленых", в свою очередь, отметила, что политсила сочла необходимым внести на рассмотрение парламента подобную инициативу из-за опасений, что, если на территории Швеции будет размещено ядерное оружие, в случае начала третьей мировой войны, по стране могут быть нанесены ядерные удары.

Ранее глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция допускает возможность размещения на своей территории ядерных вооружений, при этом указав, что несмотря на то, что другие скандинавские страны считают вероятность этого крайне низкой, Стокгольм считает приемлемым размещение подобного оружия на территории Швеции в мирное время.