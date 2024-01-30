Войти
Военное обозрение

Глава МО Швеции выступил против запрета на размещение ядерного оружия

582
0
-2

Источник изображения: topwar.ru

В специальном законе, предполагающем запрет на размещение на территории Швеции ядерного оружия отсутствует необходимость ввиду того, чьл подобная повестка никогда не обсуждалась с западными партнерами Стокгольма. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

В ходе проходивших в эфире шведского телеканала SVT дебатов со спикером партии "зеленых", депутатом парламента страны Эммой Бергингер глава Минобороны Швеции заявил, что за все предыдущие годы ни один из союзников Стокгольма - ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж - не обращались с соответствующим запросом. Йонсон также добавил, что официальная позиция шведского руководства по этому вопросу полностью поддерживается соседними странами.

Оппонировавшая министру обороны представитель партии "зеленых", в свою очередь, отметила, что политсила сочла необходимым внести на рассмотрение парламента подобную инициативу из-за опасений, что, если на территории Швеции будет размещено ядерное оружие, в случае начала третьей мировой войны, по стране могут быть нанесены ядерные удары.

Ранее глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция допускает возможность размещения на своей территории ядерных вооружений, при этом указав, что несмотря на то, что другие скандинавские страны считают вероятность этого крайне низкой, Стокгольм считает приемлемым размещение подобного оружия на территории Швеции в мирное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
26.07.2023
НАТО подготовила план нападения на Россию
06.04.2023
В Японии Кисиду осудили за встречу с Зеленским вместо Путина
19.07.2022
Немецкий политик: Германию ждет катастрофа, если Россия перекроет газ
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
23.05.2016
Запад пугает ядерной войной
28.09.2015
Россия и НАТО наращивают ядерные вооружения. Нам есть чего бояться? ("Newsweek Polska", Польша)
03.05.2011
Пролетел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 22:23
  • 58867
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.01 22:00
  • 0
О танках СССР/РФ
  • 30.01 18:20
  • 6
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 30.01 17:40
  • 6
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 30.01 16:09
  • 0
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 30.01 15:48
  • 2
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 30.01 15:35
  • 0
Польский генерал Гоцул: Готовим войска к войне, а не к пикникам
  • 30.01 10:52
  • 0
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 30.01 05:08
  • 36
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 30.01 03:01
  • 1
Сравнение оружия: преимущества реальные и мнимые
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»