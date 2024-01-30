Космические силы США планируют запустить программу узкополосной спутниковой связи

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Космические силы США заключили контракты с компаниями Lockheed Martin и Boeing для разработки прототипов спутников для своей программы Mobile User Objective System, предназначенной для обеспечения безопасной узкополосной связи для военных операторов.

Как заявляет американское Минобороны, с каждой из компаний заключен контракт на сумму 66 миллионов долларов на работы по раннему проектированию и снижению сопутствующих рисков. После первого этапа работ, который продлится до июля 2025 года, Космические силы выберут одну из компаний для производства двух спутников, первый из которых планируется запустить до конца 2030 финансового года.

Спутники Mobile User Objective Systems, или MUOS, работают в узкополосном диапазоне частот, что снижает их зависимость от погодных условий, особенностей местности, а также других факторов, влияющих на качество передаваемого сигнала. Этот диапазон также считается наиболее подходящим для безопасной передачи информации.

Спутники MUOS были разработаны для замены сверхвысокочастотной системы слежения, известной как UFO. Они призваны выполнять две основные функции: одна из которых предназначена для обеспечения поддержки устаревшей сети УВЧ, а вторая заключается в обеспечении широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов. Предполагается, что система способна обеспечивать в десять раз большую мощность, чем более ранние варианты, не предназначенные для защиты от киберугроз и создаваемых противником помех.

Долгосрочный план узкополосной связи, предполагающий интеграцию в систему коммерческих спутников, будет стоить американскому правительству 2,5 миллиарда долларов, 230 миллионов из которых требуется выделить уже в следующем году. При этом в реализации программы отмечаются значительные задержки, преимущественно касающиеся способности наземного персонала в полной мере пользоваться функционалом оборудования.