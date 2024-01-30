Немецкий политик: «Никакого быстрого принятия Украины в ЕС быть не может»

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Никакого быстрого принятия Украины в ЕС быть не может. Это невозможно, так как все без исключения страны кандидаты обязаны предварительно выполнить необходимые условия, среди которых присутствуют приоритет законов и эффективные антикоррупционные меры.

Такое заявление журналистам немецкой газеты Nordwest-Zeitung сделал вице-председатель Европарламента Ян-Кристоф Этьен, представляющий Свободную демократическую партию Германии.

Он отметил, что хотя приветствует политику «открытых дверей» и является убежденным сторонником расширения Европейского союза, нельзя принимать в него страны, не соответствующие утвержденным критериям. Именно поэтому немецкий политик из Нижней Саксонии и не поддерживает идею ускоренного приема Украины в ЕС. По его мнению, никакие скидки в данном вопросе неуместны.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на такие туманные для Киева перспективы вступления в Евросоюз, Этьен считает необходимым продолжать тесное сотрудничество Украины и ЕС.

Помимо этого, политик из ФРГ негативно высказался о скорой передаче Венгрии председательства в Совете Европы.

Государства-члены, попирающие верховенство закона, не могут представлять ЕС во внешней политике

- пояснил он свою позицию по данному вопросу.

На должности вице-председателя Этьен находится с середины этого месяца. Он сменил возглавляющую теперь Европейский инвестиционный банк Николу Бир, которая также состоит в немецкой партии свободных демократов.