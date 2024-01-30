Боррель заявил, что ЕС "не видит свет в конце украинского туннеля"

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, и сейчас ЕС "не видит свет в конце украинского туннеля".

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

Он подчеркнул, что "Евросоюз ввел обширные санкции против России", которые, по его мнению, "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля", - сказал он.