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ТАСС

Боррель заявил, что ЕС "не видит свет в конце украинского туннеля"

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, и сейчас ЕС "не видит свет в конце украинского туннеля".

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

Он подчеркнул, что "Евросоюз ввел обширные санкции против России", которые, по его мнению, "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля", - сказал он. 

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Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
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