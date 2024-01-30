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ТАСС

Украинский политик раскритиковал власти за ложь о ситуации на фронте

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Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука
Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука.
Источник изображения: © Фото : аккаунт Георгия Туки в сети Facebook

Георгий Тука выступил против обнародования информации о военных потерях, так как это может создать панические настроения в обществе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Украинский политик Георгий Тука раскритиковал власти за то, что те обманывали общество о реальной ситуации на передовой и в армии.

"Почти два года все информационные ресурсы, которые контролируются действующей властью, нам рассказывали про то, что это на два - три месяца, летом мы будем в Крыму, в армии все отлично - эту ахинею распространяли не специалисты военные, этим занимались исключительно политиканы и присоединившийся к ним [глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл] Буданов. Эта информационная атака привела к "антимобилизации" общества", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Политик также выступил против обнародования информации о военных потерях, так как это может создать панические настроения в обществе. "Если сейчас обнародовать настоящие потери, то это лишь приведет к реальным паническим настроениям. Поэтому с моей точки зрения, этого делать не стоит", - считает Тука.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня 2023 года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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