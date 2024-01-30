Премьер Греции заверил Зеленского в продолжении помощи Украине

В пресс-службе главы правительства сообщили, что в ходе телефонного разговора Мицотакиса с Зеленским "обсуждались последние события на местности в связи с внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе"

АФИНЫ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении греческой помощи Украине как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее словам, в ходе телефонного разговора Мицотакиса с Зеленским "обсуждались последние события на местности в связи с внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе".

Зеленский выразил благодарность Мицотакису за поддержку Греции по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре 2023 года.

"Премьер-министр подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее направил Мицотакису письмо, в котором проинформировал о решении Госдепартамента о возможной продаже Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд, и предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн.

В связи с этим газета "Катимерини" написала, что политическое и военное руководство Греции уже одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. Издание сообщает, что дано указание о передаче Украине устаревших систем и оборудования, которые больше не используются греческой армией. В свою очередь греческий информационный портал pronews.gr. отметил, что обещанные американцами в виде компенсации $200 млн не достаточны для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", "С-300", которые имеются у ВС Греции.