Балтфлот проводит учения по доставке ракет на позиции расчетов комплексов "Искандер-М"

На первом этапе ракетчики по сигналу "Тревога" совершили марш в район технических позиций, где дислоцировались и организовали охрану и оборону техники

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по доставке и перегрузке ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в условиях, приближенным к современному бою, проводит Балтийский флот, сообщает флотская пресс-служба.

"Технические подразделения ракетного соединения Балтийского флота приступили к тактико-специальным учениям на специализированном полигоне в Калининградской области. Мероприятия боевой подготовки в рамках маневров направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих технических подразделений, от действия которых зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения, на вооружении которого находятся мощные современные ракетные комплексы "Искандер-М", - говорится в сообщении.

На первом этапе учений ракетчики по сигналу "Тревога" совершили марш в район технических позиций, где после дислокации организовали охрану и оборону техники, в том числе с привлечением сил мотострелкового подразделения и мобильной группы радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотникам "противника".

Затем военнослужащие отрабатывают нормативы по доставке ракет на позиции при помощи транспортных машин повышенной проходимости на базе автомобиля "Камаз".

"В ходе учений также отрабатываются задачи по организации связи с вышестоящим командованием, также маскировке и инженерному оборудованию позиций "Искандеров", их обороне", - отметили в пресс-службе.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км.