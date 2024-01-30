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Надежды Украины на победу над Россией тают (The Washington Post, США)

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2024 SERGEI SUPINSKY

WP: руководство Украины в отчаянии из-за упущенных шансов на победу

Украина потеряла все шансы на победу на поле боя, пишет Washington Post. И главную роль в этом сыграл именно Запад, начав поставлять ей военную помощь.

Ишан Тарур

Трудно игнорировать чувство отчаяния, охватившее украинские коридоры власти. Близится вторая годовщина с момента начала российско-украинского конфликта, а власти в Киеве все просят западных партнеров о новом оружии, новой помощи, новых политических обязательствах.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский совершил турне по западным столицам, умоляя о поддержке на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича, сковавшего американский Конгресс по поводу нового пакета финансирования Киева. Примерно в то же время главком ВСУ генерал Валерий Залужный посетовал на "патовую ситуацию", сложившуюся после провала долгожданного украинского контрнаступления, которое разбилось об оборонительные рубежи России.

Чиновники США с западными коллегами ожидают, что грядущий год будет трудным и Украине придется сосредоточить уже истощающиеся силы на укреплении обороны, а не возвращении земель. Кремль контролирует примерно пятую часть международно признанной территории Украины, включая Крым и Донбасс. Взгляд США на ход конфликта подрывает заявленные Зеленским амбиции вытеснить Россию к октябрю этого года.

На прошлой неделе чиновники Пентагона пришли на ежемесячное координационное совещание 50 стран по Украине с пустыми руками, поскольку планировавшийся на вооружение и помощь бюджет пришлось направить на нужды внутренней политики. У многих украинских подразделений на линии фронта, согласно сообщениям, заканчиваются боеприпасы и артиллерийские снаряды.

"Нас спрашивают, каков наш план, но нам нужно понимать, какие ресурсы у нас будут, — заявил украинский депутат Роман Костенко. — Сейчас все указывает на то, что, вероятно, мы получим меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались осуществить контрнаступление и у нас не вышло... Если у нас будет еще меньше ресурсов, тогда план очевиден. Это будет оборона".

Тем временем в Вашингтоне разворачивается собственная политическая драма. Республиканцы Палаты представителей заблокировали последний транш финансирования, который президент Байден пытается выделить Киеву. Аналитики полагают, что российский президент Владимир Путин надеется на возвращение к власти бывшего президента Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Трамп может сократить поддержку Украины и дружелюбнее отнестись к интересам Кремля в области безопасности на территории Восточной Европы.

Администрация Байдена и европейские союзники работают над долгосрочным многосторонним планом, направленным на предотвращение этого сценария и обеспечение поддержки Украины в будущем. Сюда входят десятилетние обязательства по оказанию экономической помощи и помощи в области безопасности, способные открыть Украине дорогу в западные блоки, такие как Евросоюз и НАТО. Байден намерен обнародовать план этой стратегии весной.

"Такой политический курс несет в себе риски, включая политические в том случае, если украинцы начнут обвинять свое правительство в отсутствии продвижений на фронте, — написали мои коллеги. — Точно так же в западных столицах чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования боевых действий на Украине не безгранично. На фоне этого планирования Вашингтон, похоже, готовит аргументы в пользу того, что, даже если в ближайшей перспективе Украина не вернет себе всю территорию, ей нужна существенная постоянная помощь, чтобы иметь возможность защитить себя и в будущем стать неотъемлемой частью Запада".

Но в ближайшей перспективе решить судьбу конфликта может как нехватка сил на линии фронта, так и отсутствие согласия в Вашингтоне. "Хотя первая половина 2024 года может принести мало изменений в контроле над украинской территорией, долгосрочную траекторию конфликта будут определять материальные средства, подготовка личного состава и потери, которые каждая из сторон понесет в ближайшие несколько месяцев, — написал Джек Уотлинг (Jack Watling), старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб. — Фактически прямо сейчас Запад стоит перед решающим выбором: поддержать Украину, чтобы ее лидеры могли защитить свою территорию и подготовиться к наступлению в 2025 году, либо уступить России невосполнимое преимущество".

Запад, возможно, уже упустил главный шанс — позволить Украине полностью вернуть утраченную территорию. В новой книге "Наши враги исчезнут" международный обозреватель Wall Street Journal Ярослав Трофимов рассказывает о том, как западные правительства медленно сворачивают военную поддержку Украины из страха спровоцировать возможную эскалацию с применением ядерного оружия со стороны России. Соединенные Штаты с союзниками направили Киеву беспрецедентные объемы помощи, но, как говорят критики, их чрезмерная осторожность в выборе средств свела на нет все военные усилия Украины.

"Соединенные Штаты с партнерами воздержались от поставок Украине вооружений западного производства в то время, когда они имели бы наибольший эффект, и запретили Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на российской территории, — пишет Трофимов. — К тому времени, когда на второй год Украина действительно получила многие из этих западных систем, Россия уже выстроила оборону, мобилизовала сотни тысяч военнослужащих и перевела промышленность на военные рельсы. Лучшие возможности для чистой и быстрой победы Украины исчезли".

Менее уверенные эксперты утверждают, что администрация Байдена была обязана избежать нарастающей конфронтации с Россией. "Было бы лучше передать Киеву больше помощи и сделать это быстрее. Но нет никакой гарантии, что она привела бы Украину к решающей победе, — написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс (Hal Brands). — Лучшая гарантия такого исхода — угроза прямой военной интервенции. Но следовать таким курсом никто не хотел, потому что риски были очевидны и очень серьезны. Байдену пришлось бы еще более решительно и агрессивно перешагнуть через российские красные линии, сделав это в тот самый момент, когда не было никакой уверенности относительно ответа Путина".

Вместо этого украинцы и их сторонники сокрушаются о том, что-де могло произойти после того, как украинские войска удивили весь мир, отразив первоначальное наступление России на Киев и демонстративно отстояв позиции в первые месяцы конфликта. "Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы — просто еще один кролик, — сказал Зеленский о Путине в интервью 2022 года. — Но мы же не кролики, и оказалось, что он не может нас проглотить — да и сам рискует разорваться".

Россия, однако, также стоит на своем, выдерживает международные санкции и готовится к новым наступлениям на линии фронта под воздушным прикрытием непрекращающихся ракетных обстрелов. Киев знает, что его способность сопротивляться зависит от поддержки извне. "Мы бы не смогли выжить без поддержки и помощи США. Это факт", — заявил Зеленский в одном из недавних телеинтервью.

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