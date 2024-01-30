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ТАСС

Боррель заявил, что оборонная промышленность ЕС не готова к таким вызовам, как СВО

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, "значительная часть обширной помощи Украине была выделена из имевшихся запасов"

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Оборонная промышленность Евросоюза не готова к современным вызовам, включая спецоперацию РФ на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в авторской статье для газеты Die Welt.

По его словам, украинский кризис показал, что "европейская промышленность недостаточно подготовлена к вызовам, с которыми ЕС сейчас сталкивается". "Значительная часть обширной помощи Украине была выделена из имевшихся запасов. Их пополнение при одновременном предоставлении Украине помощи представляет собой серьезную проблему для оборонной промышленности [ЕС]. Расходы на эти нужды уже выросли на 40%, но мы должны активизировать наши усилия", - заявил Боррель.

В понедельник он также отметил на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия, что Евросоюз "не видит свет в конце украинского туннеля".

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. Однако 11 января представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что ЕС намерен выпускать 1 млн снарядов в год, но не сможет доставить столько Киеву. Как пояснил Стано, обещание передать Украине 1 млн боеприпасов было "политической целью". При этом до сих пор ЕС поставил Киеву 300 тыс. боеприпасов, сообщил он. 

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