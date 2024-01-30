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Военное обозрение

В Минобороны отметили кратное увеличение объёмов производства снарядов «Краснополь»

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Источник изображения: topwar.ru

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в структуры холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", в прошлом году кратно нарастило объемы выпуска корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко, КБ имени Шипунова также значительно увеличены объемы производства модернизированных БМП-2, оснащенных установками боевого отделения "Бережок" и выстрелами с управляемыми боеприпасами "Краснополь-М2".

В ходе мероприятий в рамках Единого дня приемки военной продукции Криворучко отметил, что в 2023 году для нужд российской армии было кратно увеличено производство выстрелов к бронетанковой технике и артиллерийских и реактивных боеприпасов.

Высокоточный корректируемый боеприпас "Краснополь" оснащен лазерным целеуказателем-дальномером, предназначенным для наведения на цель. Боеприпас "Краснополь" калибра 152 мм предназначен для использования всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными САУ "Коалиция-СВ", "Мста-С" и "Мста-СМ". Дальность полета корректируемого боеприпаса достигает 20 километров, масса боевой части - 8 килограммов. При этом лазерный целеуказатель "Краснополя" способен совершать захват трех целей одновременно.

Последняя модификация боеприпаса "Краснополь-М2" калибра 155 мм обладает увеличенной дальность стрельбы до 26 километров, повышенной точностью поражения малоразмерных целей, а также обладает возможностью применения независимо от времени суток, при облачности и сильном ветре.

Ранее сообщалось об успешном завершении опытной эксплуатации снарядов "Краснополь-Д", предназначенных для применения с беспилотных авианосителей.

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Продукция
2С36 Коалиция-СВ
БМП-2
БМП-2М
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Криворучко Алексей
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