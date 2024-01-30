Западная пресса перечислила используемые ВСУ на фронте виды наземных роботов

В последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) все активнее используют наземных роботов, которые выполняют различные операции на фронте. Об этом пишет немецкая пресса, перечисляя различные виды применяемых украинскими формированиями роботов.

Так, ВСУ используют беспилотные противоминные тралы. Они выполняют очень важную задачу – пробивают минные поля или тянут специальный шланг, который приводит к срабатыванию взрывателей мин.

Кроме того, украинские формирования используют небольшие наземные роботы на гусеницах, которые нагружают минами советского производства ТМ-62 и запускают в сторону позиций российской армии.

Наземный робот ВСУ. Источник: topwar.ru

На Артемовском участке фронта украинскими формированиями был проверен наземный беспилотник «Броненосец». Он представляет собой колёсную платформу с установленным на нее пулеметом М2 американского производства, а управляется такой дрон с помощью дистанционной системы управления.

Наземный робот ВСУ. Источник: topwar.ru

Наконец, ВСУ активно используют и наземные дроны-камикадзе. Так, один из подобных роботов смог проехать на четыре километра вглубь позиций российской армии на Авдеевском участке фронта и взорвался под железнодорожным мостом.

Немецкие аналитики считают, что наземные беспилотники еще покажут себя в конфликте более активно, поскольку на беспилотные летательные аппараты в настоящее время уже приходится основная часть потерь обеих сторон конфликта и в личном составе, и в вооружениях с военной техникой. Наземные роботы могут повторить триумф своих воздушных собратьев по беспилотному управлению.