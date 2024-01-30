Аналитик объяснил "прогнозы" конфликта РФ и НАТО бюрократией и усталостью от Украины

Марк Галеотти увидел определенную степень раздражения, поскольку Европа, пристрастившаяся к помощи США, не выделяет достаточно ресурсов для собственной защиты и теперь вынуждена финансировать конфликт на Украине и вести экономическую войну с Россией

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Утверждения европейских высокопоставленных военных о возможности конфликта между Россией и НАТО связаны с бюрократией для увеличения оборонных бюджетов и стремлениями напугать население, уставшее от конфликта на Украине. Такое мнение огласил аналитик британского Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти.

"В целом я думаю, что [такие комментарии] в особенности связаны с двумя факторами, - приводит его слова газета La Vanguardia. - Первый очень прост: высшие военные чиновники в конечном итоге являются бюрократами, а всякая бюрократия существует для того, чтобы увеличивать свои бюджеты, поэтому в период такого большого давления на оборонные бюджеты они явно хотят поднять тон, чтобы защитить то, что у них есть, или, если повезет, увеличить это".

Галеотти также увидел определенную степень раздражения в военных кругах, поскольку Европа, пристрастившаяся к помощи США, не выделяет достаточно ресурсов для собственной защиты и теперь вынуждена финансировать конфликт на Украине и вести экономическую войну с Россией. "Люди устали, есть явные признаки усталости от украинской войны, и в ответ на это некоторые хотят напугать общественность, вспомнить о гипотетическом российском вторжении, чтобы оправдать [посыл], что если мы не поможем Украине защититься, то нам придется сражаться по-настоящему в Европе", - отметил аналитик.

Аналитик отметил, что у РФ есть возможности для атаки, но у российского руководства нет оснований для такого шага.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на европейском континенте. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров называл чушью заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на страны НАТО.