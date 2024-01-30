Поставки вертолетов LAH СВ Республики Корея начнутся в 2024 году

ЦАМТО, 29 января. Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подтвердило, что планирует в этом году поставить Сухопутным войскам страны первые легкие вооруженные вертолеты LAH (Light Armed Helicopters).

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на DAPA, первый серийный вертолет LAH в настоящее время находится на завершающей стадии сборки и, как ожидается, будет передан СВ Республики Корея после завершения испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство DAPA приступило к практической реализации программы разработки вертолета LAH на базе H-155 (ранее EC-155B1) компании Airbus Helicopters в июне 2015 года. Стоимость восьмилетнего проекта составила 653,9 млрд. вон. Всего предполагается собрать не менее 214 машин нового типа. Разработчики также рассчитывают продать 300-400 вертолетов зарубежным заказчикам. Разработка LAH реализуется параллельно с проектом создания легкого гражданского вертолета (LCH).

Церемония выкатки опытного образца вертолета LAH состоялась на предприятии компании KAI 18 декабря 2018 года. К наземным испытаниям машины компания приступила в январе 2019 года, к летным – в июле 2019 года. Машина была сертифицирована в 2022 году. Планируется, что на вооружение ВС Республики Корея вертолет поступит в 2024 году.

В декабре 2022 года DAPA заключило с Korea Aerospace Industries контракт стоимостью 302 млрд. вон (235 млн. долл.) на поставку первых 10 вертолетов LAH и сопутствующую поддержку, начиная с декабря 2024 года.

В августе 2023 года Airbus Helicopters и KAI подписали соглашение о начале серийного производства LAH. В рамках соглашения компании перейдут к реализации следующего этапа программы, наращивая производство вертолетов на заводе KAI в Сачхоне в Республике Корея. Airbus Helicopters поддержит выполнение заказа, поставив KAI необходимые компоненты для серийного производства.

В декабре 2023 года Агентство DAPA заключило с Korea Aerospace Industries новый контракт стоимостью 1,4 трлн. вон (1,08 млрд. долл.) на поставку вертолетов LAH для Сухопутных войск. По условиям соглашения, KAI начнет поставку вертолетов этой партии в четвертом квартале 2025 года.

По данным DAPA, LAH будет оснащен различным вооружением, в том числе новой управляемой ракетой Taipers класса "воздух-земля" с дальностью полета 8 км, 70-мм ракетами и 20-мм пушкой.

Ожидается, что серийное производство ракеты Taipers национального производства начнется в 2024 году, а готовность к применению по назначению запланирована на 2026 год. Разработка боеприпаса началась в 2022 году в рамках восьмилетнего проекта, направленного на снижение зависимости от импортных ракет класса "воздух-земля".