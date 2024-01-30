Плавмастерская Балтфлота вернулась в Балтийск из полугодового похода в Средиземное море

На пирсе моряков, успешно выполнивших поставленную задачу, встречали представители командования БФ, военный оркестр, родные и близкие членов экипажа судна

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота (БФ) завершила дальний поход и выполнение ответственных задач в Средиземном море и возвратилась в место своего постоянного базирования - главную военно-морскую базу флота город Балтийск в Калининградской области, сообщила пресс-служба БФ.

"Экипаж ПМ-82 обеспечивал техническую готовность кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в регионе Средиземноморья", - говорится в сообщении.

Судно в дальнем походе, который, как уточнили ТАСС, продолжался более полугода, прошло более 12 тыс. морских миль, совершило заходы в порты иностранных государств.

В военной гавани Балтийска состоялась церемония встречи экипажа плавмастерской. На пирсе моряков, успешно выполнивших поставленную задачу, встречали представители командования БФ, военный оркестр, родные и близкие членов экипажа судна.

Руководство плавмастерской доложило, что ПМ-82 вернулась из похода технически исправной и готовой после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе члены экипажа были награждены ценными подарками от командования БФ.

ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.