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ЦАМТО

Аргентина реализует несколько крупных проектов по модернизации Сухопутных войск

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Прототип танка ТАМ 2С
Прототип аргентинского танка ТАМ 2С - модернизированного израильской компанией Elbit Systems танка ТАМ.
Источник изображения: Армия Аргентины

ЦАМТО, 29 января. Аргентина запускает масштабную программу модернизации Сухопутных войск, предусматривающую как закупку новой, так и модернизацию имеющейся военной техники.

Как сообщает Armyrecognition.com, ключевым проектом для СВ Аргентины является модернизация среднего танка TAM 2C-A2. Данный проект недавно был возобновлен и получил поддержку благодаря поступлению израильских компонентов в конце 2023 года. Первый прототип TAM 2C был представлен консорциумом, сформированным Israel Military Industries (IAI), Elbit и Tadiran, еще в 2013 году, однако до настоящего времени проект фактически был заморожен.

В сегменте боевых машин пехоты СВ рассматривают возможность приобретения семейства колесных ББМ для новой механизированной бригады. Основным кандидатом является VCBR "Гуарани" с колесной формулой 6x6 бразильского производства. Рассматриваются также предложения американской General Dynamics (M1126 "Страйкер") и китайской NORINCO (VN1). Стоимость проекта оценивается в 320 млн. долл. с закупкой 209 ББМ в различных конфигурациях.

Одновременно планируется усиление воздушного парка средними многоцелевыми вертолетами. Замене подлежат устаревшие SA-330 "Пума" и SA-332 "Супер Пума". В настоящее время проходят оценку несколько моделей, в том числе компании Airbus Helicopters и PZL Mielec. Также планируется приобретение легких самолетов DA-62 MPP для выполнения специализированных задач.

Что касается артиллерии, то командование СВ рассматривает возможность модернизации имеющихся самоходных артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны. В частности, запланировано обновление 17 самоходных артиллерийских систем TAM VCA со 155-мм орудиями L41 OTO MELARA "PALMARIA". Кроме того, запланировано приобретение новых РЛС и усовершенствование автоматизированной системы управления огнем полевой артиллерии (SATAC).

В системе материально-технического обеспечения, несмотря на экономические трудности, будет продолжено финансирование инициативы по восстановлению парка транспортных средств, таких как грузовики UNIMOG 416 и джипы MB 230 G. План государственных инвестиций на 2024-2026 гг. предусматривает закупку 197 новых транспортных средств.

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Страны
Аргентина
США
Продукция
AS-332
M1126 ICV
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