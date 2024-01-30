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Украинский боевик: у НАТО нет мужчин для войны с Россией (Страна.ua, Украина)

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Американские солдаты на военной базе Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские солдаты на военной базе Форт-Брэгг, Северная Каролина.
Источник изображения: © AP Photo / Chris Seward

"Страна": на Украине признали неспособность НАТО воевать против России

У стран НАТО не осталось людей, которые могли бы воевать против России, заявил украинский боевик Сергей Коротких. Леволиберальные элиты вытравили из жителей Запада все мужское и уничтожили понятие "патриотизма", цитирует его слова издание "Страна".

Один из основателей "Азова"* Сергей Коротких** ("Боцман") прокомментировал заявления западных чиновников об угрозе нападения России на страны НАТО (Россия неоднократно заявляла об оборонительном характере своей военной доктрины. – Прим. ИноСМИ.). Он считает, что у стран НАТО "просто нет людей", которые могли бы воевать против России.

"Последние 60 лет леваки занимались тем, что вытравливали в своих гражданах все мужское, маскулинное и, по их пониманию, токсичное. Попросту говоря, эти люди не готовы воевать", - сказал Коротких.

По его словам, у американцев та же проблема. "Они убили в своих людях понятие „патриотизм″, сделали его токсичным, что это удел каких-то маргиналов", – заявил Коротких.

Отметим, что "леваками" ультраправые называют правящие сейчас на Западе леволиберальные элиты, включая Байдена, Шольца и Макрона.

* Запрещенная в России террористическая организация

** В августе 2021 года Следственный комитет России обвинил Сергея Коротких в убийствах двух и более человек, совершенных группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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США
Украина
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