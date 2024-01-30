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В США рассказали об ограниченной защите украинских Bradley

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Источник изображения: topwar.ru

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), не способны выдержать столкновения с Вооруженными силами (ВС) России. О недостатках машины рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Проблемы с боевыми характеристиками Bradley, в частности с его крайне ограниченной броневой защитой для ведения боя против крупных вооруженных сил, усугубила растущая нехватка боеприпасов, сказывающаяся на подразделениях, эксплуатирующих их», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что более 80 из примерно 200 переданных Киеву Bradley были потеряны в боях. Как пишет издание, экипажи Bradley отмечают «ограниченную способность» Bradley выдерживать суровую зиму и неудовлетворительное состояние некоторых БМП, полученных из США.

В декабре 2023 года стало известно, что российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley, подбитую ранее на авдеевском направлении. Машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ.

В мае того же года в пресс-службе «Курганмашзавода» сообщили, что российская БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley с нескольких километров благодаря управляемому оружию.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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