"Немного в глуши". Боррель о странах Центральной Азии

Боррель объяснил смысл сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Еще четыре года назад страны Центральной Азии "были немного в глуши", теперь они "в центре событий", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для Евросоюза. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", – цитирует евродипломата РИА Новости.

Он пояснил, что партнерство со странами региона необходимо Брюсселю, чтобы повысить эффективность антироссийских санкций.

"Чтобы (антироссийские, – ред.) санкции были эффективны, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере", – сказал Боррель.

Глава евродипломатии выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии, который проходит в Брюсселе с участием представителей Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении.

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