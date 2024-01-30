Следующая после Британии. Польше пообещали американское ядерное оружие (Seznam zprávy, Чехия)

Эксперт Визингр: США разместят в Британии ядерное оружие для устрашения России

США намерены разместить ядерное оружие в Великобритании, и Польша может стать следующей, заявил SZ эксперт по безопасности Лукаш Визингр. Как утверждают в Вашингтоне, делается это ради устрашения России. В Москве уже предупредили об эскалации.

Соединенные Штаты Америки разместят из-за угрозы со стороны Москвы ядерное оружие еще в одной европейской стране. В Пентагоне считают, что Великобритании нужно расширить свой арсенал за счет боеголовок, которые в три раза мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

Британское Министерство обороны отказалось прокомментировать этот шаг, но о возможном размещении ядерного оружия в стране слухи ходили уже давно.

Во времена холодной войны Лондон уже принимал у себя американские ядерные вооружения. Но в 2008 году Соединенные Штаты Америки вывели это оружие, так как посчитали, что угроза со стороны Москвы уменьшилась. В последние недели, однако, и в США, и в Великобритании все чаще звучат призывы подготовить Великобританию к вероятной войне между силами Североатлантического альянса и Россией.

"Авиация стран, принимающих на свою территорию ядерные вооружения, уже умеет с ними обращаться, но оружие остается собственностью США, и только в случае войны или кризиса эти атомные бомбы они могут передать принимающим странам", — объясняет решение разместить вооружения аналитик в области безопасности Лукаш Визингр.

Seznam zprávy: Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерные вооружения в Великобритании. Что это означает и как скажется на обороноспособности Североатлантического альянса?

Лукаш Визингр: Тем самым будет расширена система Nuclear sharing(в переводе "Совместные ядерные миссии НАТО"), в рамках которой в нескольких европейских странах на американских базах размещены американские атомные бомбы. Авиация стран, принимающих на своей территории эти ядерные вооружения, уже умеет с ними обращаться, но оружие остается собственностью США, и только в случае войны или кризиса эти атомные бомбы они могут передать принимающим странам.

Эти бомбы, помимо прочего, находятся еще в пяти государствах, в том числе в Германии и Италии. Великобритания, строго говоря, лишь возвращается в этот список, поскольку во время холодной войны на ее территории американские атомные бомбы уже находились.

Американцы, таким образом, получат больше операционных возможностей в рамках этой системы сдерживания, поскольку появится еще одно место с их ядерными вооружениями в Европе. Кроме того, этот шаг укрепит связи между США и Великобританией.

— Почему решение об этом принято именно сейчас, когда, похоже, вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, да и о ядерном сдерживании в последние месяцы все меньше говорят с обеих сторон.

— Конечно, это ответ на ситуацию с безопасностью в Европе, которая остается напряженной. Да, о гипотетическом применении ядерного оружия на официальном уровне говорят все меньше, но если вы следите за российскими СМИ, то там повторяются заявления о том, что Россия может положить конец конфликту ядерным ударом.

Вполне закономерно, что американцы пытаются каким-то образом расширять свои возможности для сдерживания и устрашения.

Безусловно, и у британцев появится большее пространство для маневра. Ситуация Великобритании весьма сложная, потому что в ее распоряжении есть только один тип собственного ядерного оружия — баллистические ракеты на подводных лодках. И это может стать проблемой, поскольку если у вас только один тип ядерного оружия, да еще и такой мощный, то и выбор у вас невелик: либо оно, либо ничего.

В этом смысле у французов больше оперативных возможностей, поскольку Франция располагает и управляемыми ракетами класса "воздух — воздух" с ядерными боеголовками, и баллистическими ракетами на подлодках. Соответствующим образом составлена и французская ядерная доктрина, в которой сказано, что страна сначала нанесет предупредительный ядерный удар управляемыми ракетами класса "воздух — воздух" и только потом прибегнет к баллистическим ракетам с подводных лодок.

— Можно ли сказать, в каких еще государствах могут появиться американские ядерные вооружения? О Великобритании говорили уже давно…

— Первой в голову приходит Польша, которая и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе "Совместных ядерных миссий НАТО". Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время.

Эта программа полезна, если у государства есть самолеты, способные нести ядерное оружие, и в ближайшее время главное место в этой категории займут самолеты F-35. То есть любая страна, у которой они будут стоять на вооружении, может стать следующей на очереди. Поучаствовать в программе "Совместных ядерных миссий НАТО" время от времени призывают и у нас, особенно в кулуарных беседах.

И мы сейчас уже даже не говорим о том, возрастет ли число ядерных держав — вопрос в том, когда это произойдет. Помимо стран в Европе, один из первых кандидатов — Южная Корея. Вот уже некоторое время ходят слухи о том, что американцы вернут туда свое оружие. Южнокорейский президент обеими руками "за", и, согласно опросам, размещение поддерживают более 60% граждан Южной Кореи. Кстати, в Польше эти цифры очень схожи.

— Россия уже предупредила об эскалации в случае, если Соединенные Штаты Америки решатся на размещение своего оружия в других странах. Как Москва может отреагировать? Какие у нее есть возможности, чтобы ответить?

— Действия США мы можем расценивать как своего рода ответ на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии. Не совсем, правда, понятно, разместили его там на самом деле или нет, но Москва сообщила об этом летом.

В ответ на шаги США русские могут чаще отправлять в показательные полеты свои стратегические бомбардировщики с ядерными вооружениями на борту. Они могут чаще проводить учения с участием своих ядерных сил сдерживания. Но вообще, на мой взгляд, эффективных средств у них немного. У России нет другой страны, кроме Белоруссии, чтобы разместить там свое ядерное оружие.

Автор: Анна Грдинова (Anna Hrdinová)