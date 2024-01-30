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Военное обозрение

Зарубежные заказчики проявляют интерес к иранскому эсминцу Dena, совершившему кругосветное плавание

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ВМС Ирана готовятся выйти в открытый океан
ВМС Ирана готовятся выйти в открытый океан.
Источник изображения: invoen.ru

Многие зарубежные страны заинтересовались покупкой эсминца иранского производства Dena, который в прошлом году совершил кругосветное плавание в составе 86-й флотилии Ирана, об этом агентству Tasnim News рассказал командующий ВМС КСИР контр-адмирал Шахрам Ирани.

Военный подчеркнул, что эсминец «Дена» находился в плавании девять месяцев без каких-либо поломок или даже временного сбоя связи. Как выразился Ирани, связь с 86-й флотилией не прерывалась ни на секунду во время ее миссии.

В связи с вышесказанным, иранский контр-адмирал отдельно отметил высокие достижения своей страны в судостроении, а также разработке современных корабельных систем связи и навигации. Кроме того, командующий ВМС КСИР заявил о планах военно-морского присутствия Ирана в Антарктике.

Tasnim News напоминает, что 86-я флотилия ВМС Ирана, состоящая из вышеупомянутого эсминца «Дена» и передового базового корабля «Макран», покинула южный портовый Бандар-Аббас в сентябре 2022 года и вернулась обратно в мае 2023 года, преодолев расстояние в 63 000 километров.

Dena - эсминец класса Mowj, который вошел в состав ВМС КСИР в июне 2021 года. Военный корабль оснащен противокорабельными крылатыми ракетами, торпедами и артиллерийскими системами.

В свою очередь, Makran - передовой базовый корабль, который был построен на основе нефтяного танкера. Он способный нести пять вертолетов и используется для обеспечения материально-технической поддержки боевых кораблей.

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Иран
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