Британия готова к будущим войнам: бизнес-модель отработана на Украине (Печат, Сербия)

"Печат": у Британии уже есть готовый план на случай участия в будущей войне

Всю сухопутную армию Великобритании можно поместить на "Уэмбли", пишет "Печат". Но несмотря на малую численность, у нее есть свои достоинства: хорошая разведка, шпионы и влияние. Лондону достаточно и 70 тысяч военных, ведь подставлять их под огонь никто не планирует. Это заставят сделать других, считает автор статьи.

Небойша Радич

Когда-то, в начале 1980-х годов, в нашей "Политике" вышла статья под заголовком "Учения в Сплите "Нас ничто не остановит" отменены из-за дождя". С современными учениями такое тоже случается. Несколько дней назад два британских корабля (из трех, которые там есть) успешно столкнулись в Бахрейне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что альянс должен заняться развитием событий в Азии. Когда об этом заявляет руководитель военного альянса, это звучит как угроза, и тот, кому она адресована, все понимает. Китай по праву может увидеть в таком заявлении вызов. Ведь если Россию считать "статичной и недвижимой", то что можно сказать о Китае, который по-китайски называется Центром мира? В прошлом этот центр мира воздвиг на своей северной границе самую большую стену на свете, чтобы защититься от монголов, а в начале XIVвека их флот, тогда самый большой на планете, плавал по морям без всяких намерений захватить новые территории. Под "развитием событий в Азии", конечно, подразумевается Китай.

Почти одновременно со Столтенбенгом председатель Военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр предупредил, что альянс готовиться воевать с Россией. По его словам, война начнется не более чем через 20 лет, и мы должны быть готовы. Говоря о "готовности", он имеет в виду, в том числе, запасы продовольствия, воды и энергии (электричества). Об этом нам говорит нидерландец, человек из страны, в которой массово закрывают фермы и ограничивают производство продуктов питания (выращивание). Петр Первый, конечно, учился кораблестроению в Голландии, но сегодня территория России в 24 раза больше нидерландской. Адмирал считает, что в ближайшие 20 лет НАТО снова двинется на восток. Но в этом и дело, разве нет? Это намного вероятнее, чем поход России на запад. Зачем русским Нидерланды размерами с Московскую область? Русские могут просто препроводить незваных гостей до Парижа и Берлина, как они того заслуживают.

Планы готовы, и, как утверждает адмирал, будет война. В рамках подготовки к этой "долгосрочной" цели адмирала Бауэра или, может, к каким-то краткосрочным британским и американским планам НАТО в этом году проводит самые масштабные учения в своей истории. Учения "Стойкий защитник 2024" начинается при участии 90 тысяч солдат. Британский министр обороны Грант Шэппс заявил в интервью ВВС, что "боевые линии снова прочерчиваются" и СМИ охватила настоящая антироссийская и провоенная истерия. Грант Шэппс также сказал, что танки уже готовы к бою и что основы мирового порядка сотрясаются до основания. "Мы стоим на перепутье", — уверен британец. Великобритания участвует в учениях с 20 тысячами солдат, боевыми самолетами, военными кораблями и подводными лодками.

Проактивный подход

Американский генерал Каволи, командующий силами Североатлантического альянса (конечно, американец), сообщил нам, что учения покажут способность альянса успешно и быстро "укреплять" свою оборону в случае нападения. Учения проводятся на территории Германии, Польши и стран Прибалтики, и в основе легенды, разумеется, — вооруженный конфликт с Россией. Стратегия предполагает готовность ответить на ядерные, кибер-, а также космические удары. По словам Каволи, НАТО выбрал проактивный подход, чтобы сдержать противника от возможного нападения и адаптировать силы к современным угрозам.

Тут можно только отметить, что 20 лет назад в связи с войной в Афганистане один британский генерал сказал, что ворота не защитить, стоя на линии ворот. Поэтому Великобритания защищает себя не на Ламанше, а в афганских, да и балканских, ущельях. Как убедительно звучат слова о "проактивном" подходе Североатлантического альянса! Вот только бы этот подход не оказался слишком "активным". Ведь насколько мы видели, никто никогда не нападал на членов НАТО, а сам НАТО нападал на всех, до кого дотягивался.

Вот, например, недавно пришла новость о том, что миролюбцы из США отправили сербскому южному региону определенное количество противотанковых ракет "Джавелин". Похоже, что и мы оказались на упомянутой "линии ворот". А рядом с нами Украина, Ливия, Ирак, Йемен, Афганистан, Палестина и много кто еще. Единственная незащищенная часть ворот сейчас — это, наверное, пространство под перекладиной.

Я напомню только, что когда НАТО и вообще западные политики говорят о мировом порядке, они подразумевают тот, который основан на "правилах", не на законодательных актах. Что сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров: "Дайте нам посмотреть на эти правила, если они вообще где-то написаны?" Конечно, нет. Вспомните, как американский посол Гелбард давал Милошевичу пустой лист бумаги, чтобы тот подписал — просто подписал, а американцы, мол, потом скажут, что, когда и как ему делать. Это и есть порядок, основанный на правилах, и задача НАТО — сохранить его. У англичан есть выражение, хорошо описывающее такую стратегию. Moving the goal posts, то есть "передвижение планки ворот". А ты попробуй забить гол, когда они передвигают их вправо и влево!

Украинский кризис приближается к концу, и все очевиднее поражение Украины и ее союзников по НАТО. Есть ли вероятность, что американцы, британцы и весь альянс признают свое поражение? Разумеется, нет. При помощи всемогущих СМИ мейнстрима они изменят нарратив. "Вашингтон пост" уже убрал с первых полос Украину. Эта тема уже уходит на второй план. Нам предложат теперь сосредоточиться на скором нападении России на страны Прибалтики, Польшу, а потом, быть может, и на Португалию и Исландию.

Поскольку теперь речь зашла о прогнозах, то НАТО будет готовиться к "активной обороне". В этой обороне или нападении, конечно, важную роль играет Великобритания. В начавшихся учениях она участвует с 20 тысячами солдат. Это чуть более пятой части всех участников маневров из 20 стран. Гордый Альбион, вероятно, претендует если не на роль первой скрипки, то по крайней мере на роль первого тромбона.

Когда-то Великобритания была империей, над которой никогда не заходит солнце. Она простиралась от Индостана до Северной Америки и от Шотландии до Южной Африки. В XIX веке при правлении королевы Виктории армия Великобритании насчитывала 124 тысячи солдат (1881 год), а население острова достигало около 30 миллионов человек. Например, под Ватерлоо в 1815 году герцог Веллингтон располагал 67 тысячами солдат, не все из которых были британцами. Для высадки в Нормандии в 1944 году британцы отправили 62 тысячи солдат.

Но сегодня эта страна, где проживает более 60 миллионов граждан, располагает армией в 142 тысячи человек. Из них в сухопутных войсках — около 78 тысяч, в авиации — 33 тысячи, во флоте — 26 тысяч, а в десантных войсках — еще шесть с половиной тысяч бойцов, которым в среднем около 31 года. Сухопутные войска, таким образом, сопоставимы с силами под Ватерлоо и чуть больше, чем при высадке в Нормандии.

Добавлю, что эти войска еще и сокращаются. Так, в 2023 году численность составляла 142 тысячи, а в 2022 — 148 тысяч. Отмечу также, что во время Первой и Второй мировой войны британские войска насчитывали четыре с половиной миллиона бойцов.

Таким образом, сегодня Великобритания располагает сухопутной армией, которую всю можно разместить на "Уэмбли". Интересно слышать, что, по некоторым оценкам, в нынешнем вооруженном конфликте Украинцы за два года боев потеряли более полумиллиона солдат. Этого достаточно, чтобы сопоставить некоторые цифры…

Дополнительная проблема для британской армии заключается в том, что из армии уходит больше людей, чем удается набрать. В последние годы из армии ушли 16 тысяч человек, а подписали контракт 11 тысяч. Это минус пять тысяч. Королевский флот был вынужден списать некоторые корабли, так как для них просто не хватило экипажей. Недавно стало известно, что по той же причине авианосцы не могут отправиться в Красное море.

Как пополнить ряды?

Что касается набора, парламент обеспокоен и рассматривает возможность снизить планку для контрактников. Как заявил один парламентарий, "даже полкоманды по регби не смогли бы соответствовать этим критериям"!

Кроме проблем с качеством и физической подготовкой, новобранцев центры набора новых военнослужащих столкнулись и с такой проблемой, как гендерное квотирование! Как нам известно, гендерное равенство — одна из мантр современной западной идеологии. Так, например, в прошлом году в армии было 16 тысяч женщин (11,5%), а к 2030 году их должно стать 30%! Что касается этнических меньшинств, то они представлены только на десять процентов, а в Великобритании их 16%. О трансгендерах речи не идет. Пока. Для достижения этих целей предстоит проделать большую работу.

Вообще же вполне обычной картиной стали стоящие перед школами военные грузовики, с которых люди в форме раздают рекламные брошюры и отвечают на все вопросы. В рекламе говорится, что у новобранцев появляется возможность вместе с британской армией объездить весь мир, посмотреть разные страны. Как на экскурсии! Грузовики подъезжают, как правило, к школам в бедных районах бедных городов. Перед частными школами в дорогих кварталах Лондона их не найти.

Недавно, как стало известно, британские власти дали рабочие визы некоторым нелегальным мигрантам. Пока говорят о 16 тысячах человек, среди которых, заметьте, в основном мужчины в возрасте около 25 лет. Получив разрешение на работу, они могут поступить на службу в армию, почему бы и нет? Их обеспечат жильем и питанием, дадут работу, возможность карьерного роста… Кто-то из них, возможно, захочет пойти в полицию. Такие пригодятся, если народ решит взбунтоваться, как фермеры в Германии или желтые жилеты во Франции. В таком случае нет ничего лучше, чем иметь полицию, которую с бунтующим народом мало что связывает. Хорошо подготовленные, послушные, с дубинками и водометами, слезоточивым газом… Кто сможет лучше навести порядок? 16 тысяч — это только начало. Их будет больше, намного больше.

Стоит признать, что технологии сегодня далеко продвинулись и что с задачами, которые прежде выполняли десять человек, сегодня справятся и двое. Однако этих двоих нужно хорошо обучить. Как мы видим по планам Североатлантического альянса, конфликты, которые прогнозируются, должны разворачиваться в зоне от Балтийского моря до Польши, и пример Украины — тому подтверждение. Альянс с большим удовольствием будет снабжать эти страны оружием, боеприпасами и снаряжением, и все, что должны сделать эти страны, это схватить достаточное количество своих граждан и затащить их под русские танки и пушки. Данная бизнес-модель оказалась очень успешной, так зачем ее менять?

Как нам сообщает "Гардиан", с 2011 британские спецслужбы участвовали в операциях в 19 странах мира, в том числе в Нигерии, Судане, на Филиппинах, в России, а также Сирии и на Украине. Эти спецслужбы действуют тайно, и общественность не знакома с их подвигами. Как пишет "Гардиан", этими специальными силами командует напрямую премьер-министр и министр обороны, а применяют их тогда, когда Соединенное Королевство не находится в состоянии войны с той или иной страной. В газетах об этом не напишут, но вполне возможно, что и парламент не знаком с операциями такого рода. Да и как доверять демократически избранным политикам? Они будут задавать лишние вопросы, а потом еще и расскажут все журналистам.

Великобритания больше не та империя, какой была раньше, и это совершенно ясно. Однако она по-прежнему обладает огромной "мягкой силой" благодаря музыке, фильмам, телевидению и языку вообще. Также Великобритания располагает талантливыми дипломатами, шпионами и разведывательными службами, а также обладает большим экономическим, политическим и финансовым влиянием. Для такой страны 70 тысяч солдат, возможно, вполне достаточно, если ее власти смогут убедить (заставить) всех остальных отправить свою армию под огонь.

Приведу пример Косово. Несколько недель назад туда приехал с визитом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон, а за ним прибыл и ирландец Лео Варадкар, который якобы приезжал навестить своих 13 (?!) солдат. Может, они планируют отправить и в наш южный регион своих нелегальных мигрантов? Одной Руанды им мало? А тут еще пришли новости о "Джавелинах", которые переданы "косовским силам безопасности". Зачем Альбину Курти противотанковые ракеты? Он, может, и не знает, но кто-то знает точно. Все, что Курти должен сделать, это выстроить армию и ждать приказов из Лондона и Вашингтона. 70 тысяч останутся на "Уэмбли" и будут смотреть финал Кубка. Ну, может, они еще поиграют дронами и роботами, сидя перед экранами где-нибудь в Йоркшире.

Нельзя упускать из виду и еще один важный факт. Внешняя угроза, эти страшные русские и китайцы, хуситы и все остальные, нужны для запугивания собственного народа — тех, кто платит налоги. Точно так же нужно постоянно жаловаться за проблемы с призывом, на устаревшую технику, снаряжение и так далее. У всего этого одна причина — деньги! Дайте нам больше денег! Нам нужно больше денег!

Как хорошо объяснил Джулиан Асанж десять лет назад: в войне главное не победа и окончание. В войне главное, чтобы она стала перманентной: вечная война всегда была мечтой всех транснациональных финансовых кровопийцев. Как сказали бы англичане, follow the money ("следуй за деньгами")!