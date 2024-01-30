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ЦАМТО

Milrem Robotics сообщила некоторые детали о применении ДУМ THeMIS на Украине

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THeMIS
Milrem Robotics' Estonian-built THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System).
Источник изображения: Karim Jaafar/AFP via Getty Images

ЦАМТО, 29 января. Компания Milrem Robotics, ссылаясь на полученные отзывы, объявила, что поставленные ВС Украины наземные дистанционно управляемые машины THeMIS применяются для разминирования, расчистки маршрутов следования, снабжения подразделений и других задач.

Как заявил отвечающий за украинскую программу в Milrem Robotics Юри Паюсте, поставленные на Украину ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, транспортировки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери этой техники. По его оценке, основным преимуществом применения ДУМ является предотвращение гибели людей.

Всего Milrem Robotics поставила на Украину 14 ДУМ THeMIS. Семь систем предназначены для транспортировки грузов и эвакуации раненых (CASEVAC), а семь ДУМ, оснащенных полезной нагрузкой французской компании CNIM, – для расчистки маршрутов следования и операций по разминированию.

THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности.

Операторы ДУМ отметили, что в период бездорожья гусеничная ДУМ THeMIS может применяться для снабжения вместо тяжелых грузовиков, которые периодически застревают. Кроме того, небольшие размеры и высота ДУМ затрудняют ее обнаружение, что повышает живучесть. Где конкретно применяются ДУМ, не раскрывается.

В декабре 2023 года Milrem Robotics подписала с украинским АО "Украинская оборонная промышленность" (ранее ГК "Укроборонпром") соглашение о начале создания многодоменных роботизированных оборонных систем нового поколения. Документ детализирует разработки и производственные мероприятия, которые планируется реализовать Milrem Robotics и подразделениями ГК "Укроборонпром".

В частности, стороны рассмотрят возможности производства ДУМ THeMIS Combat (с пулеметом и ПТРК), Combat Engineering (машина для обнаружения мин и разминирования), наземных ДУМ для медицинской эвакуации и другой продукции Milrem Robotics на Украине, а также сотрудничества при разработке колесной боевой ДУМ.

Украинские разработчики и производители ПВН намерены интегрировать свои технологии, включая системы вооружения, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования на платформу роботизированных машин компании Milrem в целях удовлетворения потребностей ВСУ.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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