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Военное обозрение

Российское предприятие заявило о готовности к началу серийного производства морских дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Директор российского военно-промышленного холдинга KMZ заявил о готовности предприятия к серийной сборке морских дронов типа "Одуванчик".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя KMZ Михаила Даниленко, в течение нескольких прошедших лет предприятием были наработаны значительные компетенции, позволяющие обеспечить выполнение заказов, связанных с серийным производством морских дронов-камикадзе.

Даниленко при этом подчеркнул, что вложения в разработку движителей значительных денежных средств и консервирование маломерных средств в настоящее время способны обеспечить отдачу, выраженную в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов. Однако, решение о начале серийного производства может быть принято исключительно после успешного завершения соответствующих испытаний. Первая опытная партия российских морских беспилотников в настоящее время проходит боевые испытания в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что морские беспилотники с рабочим названием "ББКН "Одуванчик" (быстроходный безэкипажный катер носитель) будут способны передвигаться со скоростью до 80 километров в час, иметь максимальный запас хода более 200 километров, при этом нести боевую часть массой до 600 килограммов.

Начало серийного производства морских дронов-камикадзе будет означать значительный шаг вперед в области развития беспилотных морских технологий, которые могут существенно усилить военно-морской потенциал России.

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Россия
Украина
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БПЛА
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