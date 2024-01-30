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Naked Science

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

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Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов
Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Япония 19 января 2024 года стала пятой страной (после России, США, Китая и Индии), которой удалось мягко посадить исследовательский аппарат на Луну. Однако из-за приземления модуля «на нос» солнечные батареи не были ориентированы на Солнце под правильным углом. Поэтому, передав небольшое количество данных на энергии аккумуляторов, аппарат быстро замолчал.

Обычно это фатальная проблема: когда аккумулятор разряжен, дальнейшая работа космического аппарата может не возобновиться, даже если его фотоэлементы попадут под солнечные лучи снова. Связано это с тем, что в космических условиях недозаряженные аккумуляторы могут выходить из строя (например, при глубоком переохлаждении), как и ряд других бортовых систем.


Снимок, присланный с борта SLIM после возобновления его работы.
Источник: JAXA

Поэтому приятным сюрпризом стало появившееся этой ночью сообщение Японского космического агентства о том, что связь с SLIM восстановлена и его многоспектральные камеры уже передают на Землю снимки. На одном из них — «игрушечный пудель», один из камней, лежавших рядом с точкой прилунения SLIM.

Возобновление связи важно потому, что перед посадкой модуль сбросил на Луну (с предельно малой высоты) два лунохода на новых принципах перемещения: «планетопрыг», перемещающийся прыжками, что должно помочь ему в исследовании ранее недоступных для автоматов склонов, и еще более экзотический аппарат с изменяемой формой. Лунный модуль был для них промежуточным передатчиком, без которого связаться с Землей маломощным бортовым передатчиком проблематично.

Видео посадки SLIM интересно тем, что это первая в мировой истории посадка, запечатленная из перевернутого положения / © JAXA Лунный день длится 14 суток, и часть из него аппарат не будет освещаться Солнцем. Кроме того, у SLIM отсутствует мощный внутренний радиоизотопный источник подогрева, как у советских луноходов, поэтому он вряд ли переживет лунную ночь, во время которой температура на Селене падает до минус 173 градусов Цельсия. Однако даже ограниченное время работы аппарата может предоставить немало важных данных — например, о работе его двух необычных луноходов.

Особенностью миссии SLIM стал выбор места посадки на склоне кратера с уклоном в 15 градусов. До того ни один аппарат землян не пытался преднамеренно садиться на поверхности со значительным уклоном. Японское аэрокосмическое агентство посчитало, что нужно научиться делать это, если мы хотим эффективно осваивать лунные приполярные районы, где местность изобилует кратерами и крутыми склонами. Судя по снимкам с луноходов, сесть японскому модулю действительно удалось ровно — но все же совсем не так, как планировали его создатели.

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Индия
Китай
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Япония
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