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Военное обозрение

Иран запустил в космос исследовательский спутник «Мехда»

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Источник изображения: topwar.ru

Иран отправил на околоземную орбиту исследовательский спутник "Мехда", полностью разработанный и произведенный в стране. Очередной иранский спутник был успешно отправлен в космос при помощи носителя "Симорг", запущенного из Национального космического центра Имама Хомейни, расположенного в 80 километрах к юго-востоку от провинции (остана) Семнан.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, спутниковый носитель "Симорг", созданный при содействии Минобороны, вывел аппарат на эллиптическую околоземную орбиту на высоты от 450 километров до 1100 километров. Выведенный на орбиту спутник был спроектирован, изготовлен и испытан Иранским центром космических исследований. Аппарат массой 32 килограмма его предназначен для тестирования связанных со спутниками подсистем, проверить работу спутникового носителя Simorgh при доставке космических грузов, а также для оценки эффективности новых разработок и надежности иранских космических разработок.

Спутниковый носитель "Симорг" представляет собой двухступенчатую ракету, работающую на жидком топливе. Он имеет диаметр 2,4 метра и стартовую массу 80 тонн. Первое поколение носителей этого типа было способно доставлять спутники связи и зондирования весом до 100 килограммов на орбиты высотой около 500 километров над Землей.

Вместе с "Мехда" на орбиту были также запущены два наноспутника "Кейхан-2"и "Хатеф-1", разработанных аффилированной с Минобороны страны компанией "Иранская электронная промышленность". Масса каждого из "наноспутников" составляет менее десяти килограммов.

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Страны
Иран
Проекты
Наноиндустрия
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