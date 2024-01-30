В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов

KMZ: мощности для серийного производства морских дронов типа "Одуванчик" готовы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мощности военно-промышленного холдинга KMZ готовы для серийного производства в 2024 году первых в РФ безэкипажных катеров (морских дронов), сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко.

С этого года холдинг должен перейти на серийное производство морских дронов для Минобороны, первая опытная партия таких беспилотников уже проходит испытания в зоне СВО.

Безэкипажный катер (морской дрон) типа "Одуванчик" Источник изображения: © KMZ

"Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов", - сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что серийное производство дронов начнется в случае положительных результатов их испытаний.

Ранее Даниленко сообщил агентству, что рабочее название первых морских беспилотников - "ББКН "Одуванчик", расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер носитель". Такие дроны будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода более 200 километров, нести взрывчатку весом до 600 килограммов.