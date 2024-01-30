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РИА Новости

В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов

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Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик"
Безэкпипажный катер ББКН "Одуванчик".
Источник изображения: © Холдинг ВПК KMZ

KMZ: мощности для серийного производства морских дронов типа "Одуванчик" готовы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мощности военно-промышленного холдинга KMZ готовы для серийного производства в 2024 году первых в РФ безэкипажных катеров (морских дронов), сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко.

С этого года холдинг должен перейти на серийное производство морских дронов для Минобороны, первая опытная партия таких беспилотников уже проходит испытания в зоне СВО.

Безэкипажный катер (морской дрон) типа "Одуванчик"

Источник изображения: © KMZ

"Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов", - сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что серийное производство дронов начнется в случае положительных результатов их испытаний.

Ранее Даниленко сообщил агентству, что рабочее название первых морских беспилотников - "ББКН "Одуванчик", расшифровывается как "Быстроходный безэкипажный катер носитель". Такие дроны будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода более 200 километров, нести взрывчатку весом до 600 килограммов.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
30.01.2024 11:12
Всё хорошо, но почему "Одуванчик"?
Тогда уж "Ламинария" больше подошло.
0
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№2
30.01.2024 15:48
Украинский стоит 273 тысячи долларов. Интересно  узнать цену этой  радиоуправляемой лодки...
0
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