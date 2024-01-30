Враг на Востоке (Junge Welt, Германия)

Junge Welt: в случае войны с Россией Германия станет транспортным хабом НАТО

В случае войны между НАТО и Россией Германии отводится роль транспортного хаба, пишет Junge Welt. Через страну на восток будут следовать войска альянса, а главные бои планируются на территории восточных соседей. Берлину, однако, придется подавить "дезинформацию" и внутреннюю оппозицию.

Согласно секретному "оперативному плану обороны Германии", разработанному бундесвером, страна будет играть роль транспортного узла НАТО в войне против России.

Германия впервые со времен холодной войны готовит "комплексный план обороны" на случай возможной войны с Россией, который включает в себя подробное описание действий как военных, так и гражданских ведомств. В четверг главное немецкое новостное агентство dpa со ссылкой на интервью с главой территориального командования бундесвера генерал-лейтенантом Андре Бодеманном (Andre Bodemann) сообщило об основных положениях документа. (Оказывается, он разрабатывался группой планирования бундесвера с марта 2023 года и находился под высокой степенью секретности.) Так вот, выяснилось, что в "Оперативном плане Германии" (на жаргоне бундесвера OPLAN DEU) рассматривается возможная война НАТО против России.

Если говорить военным языком, то Германия, согласно "оперативному плану", выступает в роли своеобразного транспортного узла для переброски войск и техники НАТО на фронт в Восточной Европе. Перетягиваемые через территорию ФРГ подразделения должны быть размещены и снабжены. Такой сценарий уже был отработан на учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник" – ежегодное многонациональное совместное учение стран НАТО, проводимое под руководством США – прим. ИноСМИ.) В связи с тем, что значительная часть военнослужащих бундесвера будет воевать на восточном фронте, необходимые мероприятия по подавлению "беспорядков" в тылу должны будут выполняться "войсками территориальной обороны", состоящими в основном из резервистов.

В настоящее время бундесвер создает шесть таких подразделений, однако может понадобиться и больше. Кроме того, для укрепления тылов предполагается привлечь частные компании, которые будут снабжать войска, следующие на восточный фронт, топливом и другими необходимыми субстанциями, используя собственное оборудование и запасы. Таким образом, в случае войны бундесвер быстро нарастит свои кадровые ресурсы и укрепит свое материально-техническое обеспечение за счет гражданских ресурсов – естественно, почерпнув эти ресурсы за счет населения.

А теперь – о шпионаже и внутреннем враге. Если говорить конкретно, то немецкие вооруженные силы прогнозируют четыре конкретные угрозы. Поскольку Германия больше не является прифронтовой страной, а находится в тылу, то, по словам генерал-лейтенанта Бодеманна, бундесвер не предвидит крупных "танковых сражений на Северо-Германской равнине" или "высадки российских десантников с воздуха", как это было во времена холодной войны. И то хорошо.

Однако, являясь центром сосредоточения воинских контингентов НАТО, Германия и особенно ее инфраструктура – порты, мосты, энергетика и другие инженерные объекты – скорее всего, станут целью шпионажа, саботажа и кибератак. По словам Бодеманна, также ожидается распространение "фейковых новостей и дезинформация населения". И поскольку огнестрельное оружие здесь не поможет, для защиты от таких атак придется привлекать невоенные репрессивные силы, организации гражданской обороны и частный сектор. И все это – против внутреннего врага.

Генерал признает, что бундесвер также рассматривает вероятность того, что Германия станет целью ракетных атак. Для того чтобы лучше оценить российские возможности в этом плане, бундесвер в настоящее время внимательно изучает ход конфликта на Украине.

В связи с тем, что участие гражданского общества в будущей войне имеет огромное значение для Германии, Бодеманн относит министерство внутренних дел ФРГ и руководство федеральных земель наряду с бундесвером ко "второй опоре" нового плана обороны. Еще в ноябре территориальное командование бундесвера предложило представителям 16 федеральных земель принять участие в трехдневном мероприятии, на котором, по словам представителей бундесвера, обсуждались, в частности, "требования, предъявляемые к защите критической инфраструктуры и оборонных сооружений". В следующую среду в Берлине также запланирован симпозиум, на который приглашены не только полиция и служба организации технической помощи (THW, по своим задачам схожа с МЧС России – прим. ИноСМИ), но и частные компании из энергетического и логистического секторов, а также неназванных ученых. "Оперативный план обороны Германии" должен быть закончен к концу марта этого года, а в дальнейшем постоянно дополняться.

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer) – обозреватель ежедневного издания Junge Welt. Специализируется на вопросах неофашизма и международной политики.