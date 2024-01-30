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ЦАМТО

Севмаш изготавливает комплект подшипников для ледокола "Чукотка"

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 29 января. Работы по изготовлению комплекта главных упорных подшипников на Севмаше (входит в ОСК) вышли на новый уровень. Изделия предназначены для ледокола проекта 22220 "Чукотка", строящегося на Балтийском заводе.

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко в интервью журналу "Завод" отметил, что в работе по изготовлению подшипников задействовано более 15 цехов завода. Предприятие известно как самое крупное в стране по производству этих изделий: как упорных, так и опорных.

Большая часть подшипников на Севмаше производится для выполнения государственного оборонного заказа. Однако подшипники для ледоколов в полтора раза крупнее, чем на подводных лодках. Расчетный вес одного – 25 т. Для комплекта изделий на один корабль требуется порядка 100 т металла. Это самые большие подшипники за всю историю Севмаша.

Кроме того, предприятие изготавливает подшипники для больших десантных кораблей проекта 11711. Проведены расширенные испытания головного образца упорного подшипника. Разработана конструкторская документация на эти изделия для многоцелевых фрегатов проекта 22350М.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
11711
22350
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