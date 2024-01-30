Шойгу проверил, как идет модернизация НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны в Подмосковье, сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", — уточнили в министерстве.

В частности, министр проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны.

"Начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что кластер "позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов".

Как подчеркнули в ведомстве, одним из практических результатов исследований в этой области стала разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.

Во время посещения 48-го ЦНИИ главе военного ведомства также доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.

Кроме того, как добавили в ведомстве, министру доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации (48 ЦНИИ МО РФ) является ведущей научно-исследовательской организацией министерства обороны Российской Федерации по вопросам борьбы с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечения биологической безопасности личного состава Вооруженных сил и населения Российской Федерации.