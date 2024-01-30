Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье
МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Так, в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты, который позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.
В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, добавили в ведомстве.
Радио Sputnik сообщало, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ульяновском заводе "Авиастар".