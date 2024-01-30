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РИА Новости

Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны РФ в Подмосковье, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", – приводит сообщение министерства РИА Новости.

Так, в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты, который позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.

"Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен. Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты", – отметили в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.

Благодаря совершенствованию базы 12-го ЦНИИ Минобороны РФ кратно возросло число образцов вооружения и военной специальной техники, прошедших испытания, добавили в ведомстве.

"Министру обороны РФ доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - говорится в сообщении.

Радио Sputnik сообщало, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ульяновском заводе "Авиастар".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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