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ТАСС

В 48-м ЦНИИ готовят к сдаче два новых корпуса научно-исследовательского кластера

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Он, в частности, позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации и профилактики, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Два новых здания научно-исследовательского кластера, построенные в интересах биологической защиты, готовятся к сдаче в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, сообщили в российском военном ведомстве по итогам инспекции института министром обороны России Сергеем Шойгу.

"В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен", - сказали в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты, с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

"Одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа", - отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что главе военного ведомства доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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