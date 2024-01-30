Американское издание: Страны НАТО спешат согласовать «военный шенген» для беспрепятственной переброски войск в Европе

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Страны НАТО спешат ввести на территории Европы так называемый "военный шенген", который должен убрать бюрократические препоны при пресечении границ государств силами альянса. По планам руководства блока, согласование введения шенгена для военных было запланировано на саммите НАТО в июле, но пройдет раньше, поскольку "время не терпит". Об этом пишет The Times.

Попытки введения свободного передвижения военных конвоев сил НАТО по всей Европе без остановки на границах предпринимаются с 2017 года. Как заявляют в командовании альянса, из-за бюрократических процедур невозможно быстро перебросить силы в возможный район ведения боевых действий. То же самое с авиацией, которая не имеет права входить в воздушное пространство других государств, хотя все они состоят в НАТО.

Теперь принято решение эту ситуацию исправить, согласовав "военный шенген" для сил НАТО, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по территории стран альянса, не отвлекаясь на прохождение таможни и т.д.

Кстати, ввести шенген для военных предложили несколько политиков из прибалтийских республик, которые до ужаса боялись "нападения России" и что силы НАТО не успеют им на помощь из-за бюрократических проволочек на границах. Но вопрос оказался гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд, поэтому для его реализации понадобилось несколько лет. Предполагается, что в будущем для пересечения всей Европы понадобится всего лишь одно разрешение, которое будет открывать все границы. Пока же в Евросоюзе для переброски сил и средств военного назначения необходимо согласование стран, через которые личный состав и техника перебрасываются.