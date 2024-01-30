Шойгу проверил ЦНИИ Минобороны

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подмосковные научно-исследовательские институты военного ведомства, в том числе 12-й ЦНИИ 12-го главного управления Минобороны РФ (согласно сайту министерства, это управление отвечает за реализацию военной ядерно-технической политики государства и ядерное обеспечение ВС РФ).

"Начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников отметил, что проведенная в рамках государственной программы вооружения модернизация экспериментально-испытательной базы института позволит сократить сроки государственных испытаний, увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам", - говорится в сообщении.

"Министру обороны РФ доложили, что благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - сказано в сообщении.

В научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ Шойгу проинформировали о проводимых исследованиях, заявили в Минобороны РФ.

Согласно официальному сайту Минобороны РФ, экспериментально-испытательная база 12-го ЦНИИ располагает комплексами для исследований и испытаний образцов вооружения и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.

В сообщении отмечается, что Шойгу также проинспектировал 48-й ЦНИИ Минобороны России.

"Начальник войск РХБ-защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен", - сообщили в Минобороны РФ.

"Строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что 48-й ЦНИИ разработал первую в мире вакцину от коронавируса, а также вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальную вакцину от гриппа.