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Военное обозрение

Экс-главком НАТО «спрогнозировал» вероятное завершение конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Украина вступит в НАТО, а Россия будет контролировать часть украинской территории, включая Крым. Такой "прогноз" по вероятному завершению конфликта на Украине дал экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По мнению отставного адмирала ВМС США, говорить о возможных переговорах по мирному окончанию конфликта на Украине пока рано. Диалог может состояться в конце этого года, когда в США пройдут президентские выборы. Зависеть это будет от того, кто на них победит. Если демократы во главе с Байденом, то они вряд ли состоятся, если республиканцы с Трампом, то вероятность переговоров будет очень большая.

Я думаю, что ближе к концу этого года, возможно, после выборов в США перед нами откроется окно для проведения переговоров

- заявил Ставридис.

При этом адмирал "прогнозирует", что конфликт завершиться по Корейскому сценарию, т.е. фактическим разделом Украины на две части. При этом никакого мирного соглашения заключено не будет. Россия будет контролировать часть Украины, включая Крым, а Киев вступит в НАТО остатками территории.

Это означает, что Россия, вероятно, по-прежнему будет контролировать часть Украины и Крым. В то же время я прогнозирую вступление Украины в НАТО. На мой взгляд, в текущем году контуры соглашения на этот счет, возможно, станут более отчетливыми

- заявил адмирал.

Со своей стороны отметим, что Ставридис, видимо, не слушал выступления российского президента, который заявил, что никакого НАТО на территории Украины не будет, как и режима Зеленского. Если государственность Украины сохраниться, то это будет нейтральная страна с минимальной армией.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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